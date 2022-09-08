96歲英女王突須接受「醫學監察」4子女及威廉聚集女王身邊(持續更新)

22:11更新︰一架王室直升機降落在巴爾莫勒爾堡(圖)。

21:10更新︰安妮公主已抵達。身在德國的亨利夫婦亦正趕往。

20:48更新︰女王4名子女及孫兒威廉，均已抵達巴爾莫勒爾堡。

20:40更新︰安德魯王子亦已趕往蘇格蘭

20:12更新︰卓慧思講話、眾議院一度打斷辯論

96歲的英女王伊利沙伯二世的健康情況再惹關注，英國廣播公司(BBC)、路透社及美聯社等報道，白金漢宮周四表示，「根據今早的進一步評估，女王的醫生組關注她的健康狀況，已建議她接受「醫學監察」(medical supervision)，強調女王仍然舒適的留在巴爾莫勒爾堡(remains comfortable and at Balmoral)。

英女王｜4子女及威廉已在女王身邊 亨利正趕往

主要王室成員隨即接獲通知，路透社以「家庭成員趕往女王身邊」(family members rushed to be by the side of Queen Elizabeth)報道事件。ITV報道，女王4名子女查理斯及夫人卡米拉、安德魯、愛德華及安妮公主，以及長孫威廉，均已抵達巴爾莫勒爾堡。但威廉妻子凱特則因子女開學而未有同行。身在德國、原定周四返英出席一個頒獎禮的亨利王子及夫人梅根，亦將前往巴爾莫勒爾堡。截至本港時間晚上9時半，亦有報道指安德魯、愛德華及安妮尚在途中。有報道指外界擔心女王是否跌倒。

英女王本來正在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)避暑，周二因「行動問題」打破慣例，在該處任命卓慧思(Liz Truss)成為新首相，而沒有返回白金漢宮，當日所見女王手持拐杖，但精神狀況良好，面露笑容。但周三遵從醫生建議，取消了原定跟樞密院成員視像會面的行程，BBC形容王室是最後一刻才取消會面(last-minute cancellation)，反映女王有健康問題。

英女王｜關注女王情況 眾議院辯論一度打斷

卓慧思指舉國深切關注女王的情況，指自己及所有人民的心都與女王及王室同在，眾議院亦一度打斷正在舉行、有關卓慧思凍結能源費方案的辯論。在野工黨黨魁施紀賢 (Keir Starmer)稱「非常擔心」女王狀況。坎特伯雷大主教(Archbishop of Canterbury)韋爾比(Justin Welby)稱全國人民會為女王祈禱。BBC臨時中斷原定節目廣播，改為報道女王消息。

女王的健康狀況近期持續受關注，去年10月，她曾突然取消原定公務，留在溫莎堡休息，其後傳出她曾秘密入院接受檢查、留院一晚後出院的消息，引發議論，當時外界亦留意她出入開始要用拐杖。