97歲翁駕車撞死人再惹關注　全日本高齡駕駛者近610萬

日本在上周末（19日）發生一宗車禍，一名97歲老翁在福島縣駕車撞死一名女子。事後再次引起長者駕駛的問題。根據日本警察廳數字，截至去年底日本有近610萬名75歲以上的駕駛者。而在去年起為駕駛者續牌進行測試中，在226萬人中發現至少5萬人有認知障礙風險。

日本長者駕車引發意外的問題，隨着社會高齡化而增加。在上周末，一名97歲男子，在福島縣駕車時，撞到了過路的女子後再與3輛車相撞，再次引起對長者駕車的關注。

逾5萬人被發現有認知障礙風險

根據警察廳的數字，截至去年底日本有6,098,474個75歲以上的駕駛者。日本近年開始要求75歲以上人士續牌時，需要接受認知機能測試。在去年就有2,261,723人接受測試，比之前一年多20萬人，而當中有51,940人被判斷有認知障礙的風險，亦有約49萬人有認知能力下降的風險。

而在今年5月，日本亦要求75歲以上的長者，續牌時再進行駕駛能力的測試，被認為駕駛能力有下降風險者，將不會獲得續牌。雖然日本警方認為，加入有關認知能力及駕駛能力測試，可預防長者駕駛出現意外的風險，但是意外仍有發生。如上周末的個案，97歲的老翁通過了認知能力測試而獲得續牌，不過有鄰居指出，老翁近日駕車時多次未能泊入停車位，加上老翁近日更換了轉向更好的車輛，鄰居已懷疑老翁的駕駛安全。