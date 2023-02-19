98歲美國前總統卡特料時日無多 留家接受寧養照顧

98歲的美國前總統卡特，近年因身體欠佳多次進出醫院，最近決定停止治療，留在家中接受寧養照顧。在美國，接受這類服務的人，一般預料壽命少於6個月。

1924年10月1日出生的卡特，是美國歷來最長壽的前總統。他創立的非牟利機構「卡特中心」周六(18日)發聲明指，卡特經過連串短暫住院後，決定留在喬治亞州住所接受寧養照顧，與家人度過餘下日子，不再尋求進一步治療。卡特家人和醫療團隊全力支持，冀外界尊重私隱。

患皮膚癌後康復

卡特於2015年披露患皮膚癌，癌細胞擴散至肝臟和腦部，接受治療後宣布康復。至19年，他接連跌倒，盆骨輕微骨折，之後減少公開露面。

美國有線電視新聞網(CNN)報道，總統拜登已獲告知卡特的健康狀況，當年屬民主黨的卡特競選總統，拜登是首批表態支持的參議員。