98歲美國前總統卡特料時日無多 留家接受寧養照顧

98歲的美國前總統卡特，近年因身體欠佳多次進出醫院，最近決定停止治療，留在家中接受寧養照顧。在美國，接受這類服務的人，一般預料壽命少於6個月。
1924年10月1日出生的卡特，是美國歷來最長壽的前總統。他創立的非牟利機構「卡特中心」周六(18日)發聲明指，卡特經過連串短暫住院後，決定留在喬治亞州住所接受寧養照顧，與家人度過餘下日子，不再尋求進一步治療。卡特家人和醫療團隊全力支持，冀外界尊重私隱。
患皮膚癌後康復
卡特於2015年披露患皮膚癌，癌細胞擴散至肝臟和腦部，接受治療後宣布康復。至19年，他接連跌倒，盆骨輕微骨折，之後減少公開露面。
美國有線電視新聞網(CNN)報道，總統拜登已獲告知卡特的健康狀況，當年屬民主黨的卡特競選總統，拜登是首批表態支持的參議員。
卡特於1963至67年任喬治亞州參議員，71至75年出任喬州州長，76年擊敗競逐連任的福特，入主白宮成為第39任總統。任內最大政績，包括第4次中東戰爭後，積極斡旋以色列與埃及衝突，促成兩國簽署《大衛營協議》。
美國大使館人質危機 營救行動失敗
1979年11月，美國駐德黑蘭大使館爆發人質危機，伊朗大學生武裝組織佔領大使館，挾持52名美國外交官及平民作人質，事件持續至1981年1月，歷時444天。期間卡特政府於1980年4月試圖營救被挾持的美國人，但行動失敗，加上無力挽救國內經濟衰退，卡特於1980年爭取連任失敗，改由共和黨列根上台。
致力推動民主與人權
卡特卸任後創立卡特中心，致力推動人權、民主以及倡議公共衛生等。此外，卡特也積極參與調停戰爭及人質危機斡旋等任務，反對喬治布殊政府出兵伊拉克，於2002年獲頒諾貝爾和平獎。