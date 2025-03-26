98歲老翁Podcast約老人家傾談爆紅！退休醫生長壽秘訣不是運動？

現年98歲的Alberto Chab是Podcast「九十歲以上」發起人。（IG圖片）

據CNN3月25日報道，現年98歲的Alberto Chab居住在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯 ，去年他在孫女的幫助下製作並發布了一部影片，希望找到他年齡相仿的人可以一起傾談生活。這影片迅速獲得引發網路熱議，超過1500封 來自世界各地的e-mail令他和家人感到十分驚訝。

Alberto Chab的想法引起了26 歲的記者Guadalupe Camurati的興趣，後者表示她第一次看到這消息時非常激動和感動，說服Alberto Chab一起開通Podcast「九十歲以上」（Ninety and Counting），並提供技術支持。

Podcast內容廣泛

據介紹，這個Podcast在去年8月開通IG，節目內容可謂包羅萬有，從探戈舞、健康習慣、感情和交往方式等。Alberto Chab現在每兩周和其他老人見面，負責主持和討論議題。他表示每個老人都可以暢所欲言，因為自己的經驗對於其他老人有參考意義。