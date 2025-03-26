98歲老翁Podcast約老人家傾談爆紅！退休醫生長壽秘訣不是運動？

阿根廷一名老翁為了排遣寂寞，去年97歲時高齡時開通podcast「九十歲以上」並意外走紅。不少老人透過這節目分享故事，包括長壽秘訣。
據CNN3月25日報道，現年98歲的Alberto Chab居住在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，去年他在孫女的幫助下製作並發布了一部影片，希望找到他年齡相仿的人可以一起傾談生活。這影片迅速獲得引發網路熱議，超過1500封來自世界各地的e-mail令他和家人感到十分驚訝。
Alberto Chab的想法引起了26 歲的記者Guadalupe Camurati的興趣，後者表示她第一次看到這消息時非常激動和感動，說服Alberto Chab一起開通Podcast「九十歲以上」（Ninety and Counting），並提供技術支持。
Podcast內容廣泛
據介紹，這個Podcast在去年8月開通IG，節目內容可謂包羅萬有，從探戈舞、健康習慣、感情和交往方式等。Alberto Chab現在每兩周和其他老人見面，負責主持和討論議題。他表示每個老人都可以暢所欲言，因為自己的經驗對於其他老人有參考意義。
節目助老人重新建立社會連結
Alberto Chab表示，過去老人常常高齡感到被社會甚至親戚排斥，而現在他們可以透過這個Podcast，與家人朋友以及聽眾分享故事，重新建立社會連結，對他們生活產生正面影響。
此外，也有不少老人在節目中分享自己長壽的秘訣，例如92歲的Mabel表示活到90歲的秘訣是「健康飲食」和「非常愛自己」，而97歲的前醫生Juan Carlos 表示自己不愛運動，享受美食和葡萄酒，高壽的秘訣只是「因為上帝的仁慈」。
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