A&F前CEO涉性侵多名男模 有受害者被下藥 醒後「體內留避孕套」

英國廣播公司花了兩年調查，訪問了12名曾於2009至2015年出席傑弗里斯及其伴侶史密夫舉辦的活動，希望藉此獲得模特兒合約，其中8人指是經「中間人」雅各布森介紹，每次可收取500至1,000美元報酬，事後更可收取數千美元，同時並非所有人完全知道活動「本質」。

美國知名服飾品牌Abercrombie & Fitch （A&F）時常以肌肉猛男為宣傳賣點，英國廣播公司周二（3日）刊登調查報道，指A&F前行政總裁傑弗里斯(Mike Jeffries)捲入嚴重性醜聞指控，指他透過金錢或提供當A&F模特兒的機會舉辦「性愛派對」，向多名年輕男模進行性侵或性剝削，有受害人報稱被下藥迷姦，醒來後發現自己體內留有避孕套。

前男模派對被另一男口交 「那次經歷讓我崩潰」

現身說法的其中一名受害者、前男模Barrett Pall控訴，他於2011年參加傑弗里斯舉辦的一場活動時，在傑弗里斯及其伴侶史密夫注視下，他同場另一名男參加者口交，之後有另外兩名男子與傑弗里斯及史密夫性交，帕爾直指：「那次經歷真讓我崩潰了！」

另一異性戀男子Alex指，2011年雅各布森為他試鏡時要求口交，他為養家糊口只能被迫接受要求，之後他受邀到摩洛哥參加活動，期間傑弗里斯試圖向他索吻，他拒絕後來不知怎的在場內一間房間昏睡了，醒來發現體內有一個避孕套。他相信當時的香檳有問題，被下藥後遭強姦。

傑弗里斯2014年離任 A&F稱對指控感震驚

傑弗里斯於2014年離任A&F行政總裁，他及史密夫未回應事件，雅各布森則透過律師否認指控。A&F稱對於杰弗里斯被指控的行為感震驚與厭惡，現時的領導團隊正了解有關指控。