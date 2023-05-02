AI之父「我後悔研發AI」警告不規管AI將危害人類

人工智能(AI)的高速發展帶來驚喜，亦造成隱憂。被外界視為「AI之父」的Google前副總裁欣頓(Geoffrey Hinton)公開表示對當初研發AI感「後悔」，警告若各國政府不規限AI發展，將帶來危險。 75歲的欣頓近日向Google呈辭，指原因是年紀大，是時候退休。他曾於2012年與兩名學生研發出一套人工神經網絡系統，讓電腦擁有自我學習能力，被視為目前AI技術的基礎。

AI危機｜過去「誤以為」AI智慧要50年才追上人類 欣頓離開Google後，隨即向《紐約時報》及英國廣播公司(BBC)透露，對AI技術高速發展的憂慮。他指，AI聊天機器人的一些危險性是「相當可怕的」。他指過去認為AI的「智慧」要30至50年才追得上人類，如今看法有變，「目前而言，它們並不比我們更聰明。但我認為它們很快會超越我們」。他續稱：「我們已看到GPT-4的知識量方面已超越個人……推理方面，它還不如人類，但已可作簡單推理。觀乎目前的發展速度，預期AI會改進得很快」。