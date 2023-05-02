AI之父「我後悔研發AI」警告不規管AI將危害人類

人工智能(AI)的高速發展帶來驚喜，亦造成隱憂。被外界視為「AI之父」的Google前副總裁欣頓(Geoffrey Hinton)公開表示對當初研發AI感「後悔」，警告若各國政府不規限AI發展，將帶來危險。
75歲的欣頓近日向Google呈辭，指原因是年紀大，是時候退休。他曾於2012年與兩名學生研發出一套人工神經網絡系統，讓電腦擁有自我學習能力，被視為目前AI技術的基礎。
AI危機｜過去「誤以為」AI智慧要50年才追上人類
欣頓離開Google後，隨即向《紐約時報》及英國廣播公司(BBC)透露，對AI技術高速發展的憂慮。他指，AI聊天機器人的一些危險性是「相當可怕的」。他指過去認為AI的「智慧」要30至50年才追得上人類，如今看法有變，「目前而言，它們並不比我們更聰明。但我認為它們很快會超越我們」。他續稱：「我們已看到GPT-4的知識量方面已超越個人……推理方面，它還不如人類，但已可作簡單推理。觀乎目前的發展速度，預期AI會改進得很快」。
AI危機｜立心不良者可令AI變「殺人機器」
欣頓表示，目前AI已能生成可以假亂真的文章、圖片甚至影片，普通人難以分辨。他擔心會有大量由AI生成的假資訊在網上湧現，並有愈多愈多職位被AI取代。欣頓亦擔心立心不良者會利用AI做壞事，「你可以想象，例如俄羅斯總統普京決定讓AI具有創建其目標的能力」，最終可能「創造出像『我需要更多權力』這樣的目標」。他亦擔心會有人利用AI製成會自行選定目標的「殺人機器」。
欣頓指，AI或許能靠分析大數據學習到超乎預期的行為，而有人容許AI以它自行編寫的程式運行，亦帶來隱憂。他呼籲各國政府制定措施，「這技術(AI)有巨大優勢，但全球必須讓大量且緊急地投資於AI的安全和控制措施上」。他後悔當日研發AI，但稱「我用最普通的理由自我安慰︰『就算我沒有做，也會有別人做』」，並強調其言論不是針對Google，指Google是間「非常負責任」的科企。