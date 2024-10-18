AI人形機械人畫作首拍賣　料金額可達150萬(有片)

綜合報道，將會拍賣的畫作題為《人工智慧之神》(AI God)，高2.2米，以「人工智慧之父」圖靈(Alan Turing)為主人翁的肖像畫，繪畫它的機械人Ai-Da表示，這幅畫是紀念圖靈的成就及他對電腦科技的貢獻。梅勒表示，圖靈早在上世紀五十年代已提出對人工智能的憂慮，又指出Ai-Da今次作品色調陰沉，與圖靈提出的警告互相呼應。

英國畫廊東主梅勒聯同牛津大學等機構於2019年開發出、號稱世界首個超寫實「機械人藝術家」Ai-Da，繼2022年開設首個畫展後，它的一幅畫作將會拍賣，預計成交金額可達15萬英鎊(約150萬港元)。

蘇富比：將啟發人類對藝術創作的討論

這幅畫亦成為首幅由主要拍賣行舉行競投的機械人藝術作品，獲得科技界和藝術界的關注。蘇富比拍賣行表示，Ai-Da的作品持續革新藝術創作的定義，並啟發人類對如何欣賞及感受藝術創作的討論。

圖靈是英國數學家和二戰英雄，他主要從事數理邏輯、純數學、計算機科學、理論生物學方面研究，成功破解納粹德軍密碼，被譽為「人工智能之父」。1952年因同性戀被檢控，接受化學閹割，2年後自殺身亡，終年41歲。2013年獲英女王伊利沙伯二世赦免。圖寧的事跡曾被拍成電影《解碼遊戲》。