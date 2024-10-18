AI人形機械人畫作首拍賣　料金額可達150萬(有片)

英國畫廊東主梅勒聯同牛津大學等機構於2019年開發出、號稱世界首個超寫實「機械人藝術家」Ai-Da，繼2022年開設首個畫展後，它的一幅畫作將會拍賣，預計成交金額可達15萬英鎊(約150萬港元)。
綜合報道，將會拍賣的畫作題為《人工智慧之神》(AI God)，高2.2米，以「人工智慧之父」圖靈(Alan Turing)為主人翁的肖像畫，繪畫它的機械人Ai-Da表示，這幅畫是紀念圖靈的成就及他對電腦科技的貢獻。梅勒表示，圖靈早在上世紀五十年代已提出對人工智能的憂慮，又指出Ai-Da今次作品色調陰沉，與圖靈提出的警告互相呼應。
蘇富比：將啟發人類對藝術創作的討論
這幅畫亦成為首幅由主要拍賣行舉行競投的機械人藝術作品，獲得科技界和藝術界的關注。蘇富比拍賣行表示，Ai-Da的作品持續革新藝術創作的定義，並啟發人類對如何欣賞及感受藝術創作的討論。
圖靈是英國數學家和二戰英雄，他主要從事數理邏輯、純數學、計算機科學、理論生物學方面研究，成功破解納粹德軍密碼，被譽為「人工智能之父」。1952年因同性戀被檢控，接受化學閹割，2年後自殺身亡，終年41歲。2013年獲英女王伊利沙伯二世赦免。圖寧的事跡曾被拍成電影《解碼遊戲》。
Skeynet...— 🍓Sined Warrior🐭🍓 (@SinedWarrior) October 17, 2024
Une œuvre du robot artiste Ai-Da, un humanoïde doté d'une intelligence artificielle, va être mise aux enchères en novembre par Sotheby's, ce qui constitue une première...
Quelle est l'âme d'une œuvre d'art créée par un robot sans âme ? @afpfr pic.twitter.com/nZYgDnDjkN