AI分析社交媒體審美觀 繪出終極「完美男女」原來咁先叫靚？(多圖)

美女俊男定義雖說見仁見智，但當多數人覺得她/他美，羊群心理就很容易形成。有機構以AI(人工智能)系統分析社交媒體上的俊男美女照片後，描畫出「最理想」的男女樣貌及身段，可見當中一有個共通點。

有關機構以3大繪圖AI︰Dall-E 2, Stable Diffusion及Midjourney，分析社交媒體上數十億個有關俊男美女的影像後，繪出最終極、「最理想」的完美男女圖像。

AI繪畫的「完美女性」身形︰