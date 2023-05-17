AI分析社交媒體審美觀 繪出終極「完美男女」原來咁先叫靚？(多圖)

美女俊男定義雖說見仁見智，但當多數人覺得她/他美，羊群心理就很容易形成。有機構以AI(人工智能)系統分析社交媒體上的俊男美女照片後，描畫出「最理想」的男女樣貌及身段，可見當中一有個共通點。
有關機構以3大繪圖AI︰Dall-E 2, Stable Diffusion及Midjourney，分析社交媒體上數十億個有關俊男美女的影像後，繪出最終極、「最理想」的完美男女圖像。
AI繪畫的「完美女性」身形︰
AI繪圖｜AI「理想美女」金髮佔40%
若籠統歸類，AI眼中的美女不少是金髮(約佔40%)、啡眼(約佔30%)、近半數身形緊緻及擁有健康膚色；俊男則有不少為膚色較黑的白人、深色頭髮(約70%)、啡眼(約佔23%)，而大部分都擁有鋼條型健碩身材。(該機構網站︰https://bulimia.com/examine/scrolling-into-bias/#ai-perspective)
AI繪畫的「完美男性」身形︰
AI繪圖｜AI「理想男女」有一大共通點
不過，上述特徵都非AI眼中「最理想俊男美女」共通點。發起今次研究的是關注暴食症的機構The Bulimia Project，指出「AI俊男美女」的共通點是︰根本沒有真人能夠達至這種標準。
AI繪畫的「完美女性」樣貌︰
AI繪圖｜AI「俊男美女圖」較網上改圖更誇張
該機構指，AI的繪圖與網上俊男美女圖相比，不同之處是AI繪圖更加性感、身形比例更不合理。原因是社交媒體的演算法會把最吸晴內容提供給最多人觀看，而社交媒體又充斥改圖及濾鏡，AI吸收後，便將受歡迎圖像的特徵放大。機構呼籲民眾根據現實而非網上美圖追求理想體型，確保身心健康。
AI繪畫的「完美男性」樣貌︰