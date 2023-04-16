AI創作圖片竟獲「Sony世界攝影大獎」　創作者上台拒絕領獎

全球規模最大的攝影獎項「Sony世界攝影大獎」（Sony World Photography Awards）3月時公布了2023公開賽的獲獎名單，不過頒獎典禮時卻出現插曲，拍下作品《PSEUDOMNESIA | The Electricia》的攝影師突然衝上台表示，這幅根本不是攝影作品，只是AI系統繪製出來的圖片，自己拒絕領獎。

這名來自德國的攝影師埃爾達森（Boris Eldagsen）表示，自己在2022年用Open AI的DALL•E 2系統創作了一系列圖片，這張得獎的黑白作品《電工》（The Electrician）就是其中一張。

圖片手部不尋常

埃爾達森闡述，自己擔任攝影師已20年，但是在科技逐漸發達後，他將重心移放在人工智慧生成圖片的創造性上，這張照片雖然營造出一種復古的氛圍，但其實仔細看AI的最大弱點―――手部，便可以發現許多不尋常之處，不過卻沒有人對此提出質疑。

而埃爾達森這樣的行為，並不是想要惡意讓主辦方出糗，他自費花了800歐元（約6,900港元）買機票、租燕尾服到倫敦參加頒獎典禮，就是希望能在公開的場合告訴大家，人工智慧圖像應該有獨立的獎項。

最後埃爾達森拒絕接受Sony相機獎品與5,000美元（約39,000e港元）獎金，Sony世界攝影大獎也撤下《電工》的所有圖片與資料，4月14到5月1日在倫敦薩默塞特宮 （Somerset House）的公開展出也不會有張圖片。

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