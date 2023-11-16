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國際
2023-11-16 13:03:00

AI創建健身模特兒Aitana　每月收入較香港月入中位數還要多50%

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AI創建健身模特兒Aitana，每月收入較香港月入中位數還要多50%。(IG)

AI創建健身模特兒Aitana，每月收入較香港月入中位數還要多50%。(IG)

人工智能（AI）在各領域的使用逐漸增加及普及。西班牙巴塞隆那就有機構利用AI創建出一名健身模特兒，僅上網4個月，已擁有逾 11萬名Fans，每月收入超過 4,000美元(折合逾3.1萬港元)，比香港就業人士的每月就業收入中位數2萬元還要多逾50%

綜合報道，AI健身模特兒Aitana Lopez又名 Fit Aitana，是巴塞隆那傳播機構 The Clueless 的創意，The Clueless在網上推銷服務，允許客戶使用其AI生成模型行銷，而 Aitana明顯大受歡迎。報道指，The Clueless原本想投資真實的模特兒，但發現成本高昂，例如薪金、旅費和住宿費等，虛擬模特兒卻可以隨時隨地出現，即使創造它的成本很高，幾個月前於社交平台Instagram(IG)為它開設帳號，結果比想像中快開始賺錢。

Aitana比其他AI個人之處，竟然是它具有類人外表，卻並非如其他AI創建般完美無瑕。(IG) Aitana比其他AI個人之處，竟然是它具有類人外表，卻並非如其他AI創建般完美無瑕。(IG) Aitana比其他AI個人之處，竟然是它具有類人外表，卻並非如其他AI創建般完美無瑕。(IG) Aitana比其他AI個人之處，竟然是它具有類人外表，卻並非如其他AI創建般完美無瑕。(IG) Aitana比其他AI個人之處，竟然是它具有類人外表，卻並非如其他AI創建般完美無瑕。(IG)

Aitana並非如其他AI創建般完美無瑕

事實上，Aitana比其他AI個人之處，竟然是它具有類人外表，卻並非如其他AI創建般完美無瑕，使用者會在Aitana身上添加了缺陷，例如皺紋、無梳頭等，令它更人性化。The Clueless說：「人工智慧的蓬勃發展依賴於無可挑剔的圖像，而我們卻反其道而行。」事實上，Aitana具有吸引力之餘，機構亦會確保它的外觀、時尚風格和整體個性都符合當今的網路趨勢，以穩定它在等社交媒體平台上的受歡迎程度，因此令它在短短4個月內，已吸引逾 11 萬名Fans，每月收入逾 4,000美元。

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香港統計處數字顯示，20235月至7月期間，香港就業人士的每月就業收入中位數(不包括外籍家庭傭工)20,000元。

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