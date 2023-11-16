AI創建健身模特兒Aitana　每月收入較香港月入中位數還要多50%

人工智能（AI）在各領域的使用逐漸增加及普及。西班牙巴塞隆那就有機構利用AI創建出一名健身模特兒，僅上網4個月，已擁有逾 11萬名Fans，每月收入超過 4,000美元(折合逾3.1萬港元)，比香港就業人士的每月就業收入中位數2萬元還要多逾50%。

綜合報道，AI健身模特兒Aitana Lopez又名 Fit Aitana，是巴塞隆那傳播機構 The Clueless 的創意，The Clueless在網上推銷服務，允許客戶使用其AI生成模型行銷，而 Aitana明顯大受歡迎。報道指，The Clueless原本想投資真實的模特兒，但發現成本高昂，例如薪金、旅費和住宿費等，虛擬模特兒卻可以隨時隨地出現，即使創造它的成本很高，幾個月前於社交平台Instagram(IG)為它開設帳號，結果比想像中快開始賺錢。