AI及專家預測千年後人類狀況　靚仔靚女更多但大腦縮小

人類如今的樣貌，與數萬年前我們的靈長類祖先已大不相同。那麼，未來的人類又會是長甚麼樣子呢？透過Google 的ImageFX AI影像產生器進行預測，千年後的人類外表將變得更統一、更好看。
由於科技、太空旅行和氣候變化，我們周圍的世界正在發生前所未有的變化，科學家認為人類的模樣也會隨之改變。英國《每日郵報》依照專家的見解，並透過Google的ImageFX AI影像產生器來預測未來人類的外表。
未來人類身高或變矮
報道認為千年後的人類外表將更加統一，皮膚會變得更黑，看起來更像來自毛里裘斯或巴西等國家的人種。由於性早熟可能與身高較矮有關，若是這些性早熟人類有較多生育機會，那麼未來有可能人類的身高會變矮。
另外，隨着社會逐漸自由化，女性越來越有能力選擇自己的伴侶，男性將面對更多的擇偶壓力，因此，在接下來的幾千年裏，有吸引力的男性較有機會成功地傳遞他們的基因，人類可能會變得更加英俊好看。
強大的新科技也許能夠賦予人類塑造自身進化的能力。人類學家霍克斯（John Hawks）表示：「如果我們展望未來，文化和科技的變革幾乎肯定會比人類的基因變革更為強大。」因此未來可能會出現各種各樣的身體改造。
人類越來越依賴電腦
演化生物學家布魯克斯（Robert Brooks）則認為，他預計人類的大腦會隨着時間的推移變得越來越小。人類越來越依賴電腦，大腦的優勢就會逐漸減弱。
另外也有其他研究表明，技術的使用增加可能會導致其他非進化的變化，包括人類因為整天盯着電腦而導致駝背更加明顯，或者由於使用手機而導致手部彎曲和過度發育等等。
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