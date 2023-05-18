AI取代人類 歐盟翻譯員成「自動化」首批犧牲品

美國人工智能(AI)權威戈策爾(Ben Goertzel)預計，AI可能在未來幾年內取代八成人類工作。政治新聞網站Politico以「誰殺了歐盟翻譯員？」為題，探討「自動化」是如何「潛入」歐盟各大機構，而翻譯員成了首批受害者之一。
翻譯部門縮減編制
翻譯部是歐盟多語言機構內規模最大、歷史最久的部門之一。Politico報道，以快速處理歐洲語文的高科技，已取代了數百名歐盟翻譯人員，令編制大幅縮減，而這可能只是起步，因為新的AI工具有可能進一步取代人類。
在歐盟如此複雜的機構中，翻譯是不可或缺的一環，因為每一份官方文件生效前，都必須譯成歐盟全部24個官方語文。報道指，幾年前，這樣繁重的工作只靠人力來完成，但如今已有轉變。歐盟委員會數據顯示，在擴大使用機器翻譯下，翻譯部門過去10年縮減編制幅度達17%。
翻譯員不留戀過去
但部分翻譯員對過去要花幾小時翻字典的日子不太懷念。在歐盟委員會機器翻譯部門擔任主管的資深翻譯官福蒂(Markus Foti)說，科技省下了寶貴的時間，「大概在1999年左右，我會花時間到圖書館查看相關段落，接著才能動手打字。現在可以把這些時間花在實際的翻譯工作上」。
翻譯員工作量大增 心理健康出問題
根據官方資料，歐盟委員會翻譯員的工作量，從2013年的約200萬頁，增至2022年的250萬頁。
2013年推出一個全新的數據驅動引擎，但4年後就被一個更複雜、性能更好的翻譯系統取代。有了這些工具，才有辦法以更少人力完成排山倒海的歐盟立法條文。但這也讓翻譯人員付出了龐大代價。
歐盟委員會翻譯部門的納編人員已從2013年的約2,450人，減至2023年的約2,000人。歐盟工會指，同一時期，翻譯人員的心理健康問題和倦怠個案顯著增加，據說這與工作量和工作表現壓力大增有關。工會直言：「捍衛多國語文並非一場高人氣的戰役，因為它代價高昂。」工會並指，裁減翻譯職位，恐會削弱歐盟的多語言制度，進而讓英語「漁人得利」。
年輕翻譯員嘆前路茫茫
年輕一輩的翻譯員抱怨說，他們在自動化行動中首當其衝，因為儘管整體工作量增加，歐盟委員會入門的初階工作卻少了大半，令他們工作不是那麼多。此外，退休的人多，填補的職位空缺卻變少，因此他們的機會比前幾輩的人都要少。根據官方資訊，每年新聘的翻譯員從2013年的112人，大幅減至2022年的59人。
有網友在Facebook匿名發文指：「(歐盟)翻譯、語言協助、校對的工作，似乎永遠沒有職位空缺。」