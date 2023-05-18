AI取代人類 歐盟翻譯員成「自動化」首批犧牲品

美國人工智能(AI)權威戈策爾(Ben Goertzel)預計，AI可能在未來幾年內取代八成人類工作。政治新聞網站Politico以「誰殺了歐盟翻譯員？」為題，探討「自動化」是如何「潛入」歐盟各大機構，而翻譯員成了首批受害者之一。

翻譯部門縮減編制

翻譯部是歐盟多語言機構內規模最大、歷史最久的部門之一。Politico報道，以快速處理歐洲語文的高科技，已取代了數百名歐盟翻譯人員，令編制大幅縮減，而這可能只是起步，因為新的AI工具有可能進一步取代人類。

在歐盟如此複雜的機構中，翻譯是不可或缺的一環，因為每一份官方文件生效前，都必須譯成歐盟全部24個官方語文。報道指，幾年前，這樣繁重的工作只靠人力來完成，但如今已有轉變。歐盟委員會數據顯示，在擴大使用機器翻譯下，翻譯部門過去10年縮減編制幅度達17%。

翻譯員不留戀過去

但部分翻譯員對過去要花幾小時翻字典的日子不太懷念。在歐盟委員會機器翻譯部門擔任主管的資深翻譯官福蒂(Markus Foti)說，科技省下了寶貴的時間，「大概在1999年左右，我會花時間到圖書館查看相關段落，接著才能動手打字。現在可以把這些時間花在實際的翻譯工作上」。