AI女模誕生　日本雜誌出電子寫真集

日本出版社集英社，旗下少年雜誌《週刊Playboy》利用AI創造出一位少女模特兒五月愛「Satsuki Ai」，並為她開設社交媒體帳號以及電子寫真集，引起網絡的討論。

在今日（29日）出版的新一期《週刊Playboy》，以「盡可能重現男性的幻想存在」而創造出AI模特兒的「Satsuki Ai」。而這個名字的由來，正是5月「Satsuki」創造的「AI」。而雜誌社更為這位AI模特兒開設了Twitter的帳號，雖然帳號稱五月愛是2006年5月29日出生，在東京都長大，但並非真實的存在。而人設為「狸貓顏」的「妹系美少女」。

對於AI模特兒的出現，網友就指「可以遠離緋聞」，不過同時也有質疑由雜誌社創造一個AI模特兒的做法，同時也指這將令「雜誌模特兒要失業了」。然而雜誌方面未有透露創造AI模特兒所使用的AI程式，而近期在社交媒絡已有不少利用AI合成女星的圖片出現。