AI搶唔走的13種高薪工作　或成新時代「鐵飯碗」

隨著人工智能(AI)發展，許多人擔憂自己的工作會被取代。美國履歷服務機構Resume Now引用美國勞工統計局數據，列出13種被看好前景的職業，不僅薪資優渥、長期穩定，而且不太可能被AI取代。

1. 森林火災檢查員及預防專家(Forest fire inspectors and prevention specialists)

1. 森林火災檢查員及預防專家 (Forest fire inspectors and prevention specialists) 判斷火災隱患、調查野火原因、制定預防策略，需要人員實地操作，無法完全自動化。年薪中位數：7.14萬美元(約55.8萬港元)

2. 空中服務員 (Flight attendants) AI無法在飛機上送餐，而且航班上的客戶服務，依然需要人性化的互動。年薪中位數：6.83萬美元(約53.4萬港元)

3. 酒店經理 (Lodging managers) AI沒辦法幫忙通馬桶，而且監督酒店營運、管理員工、讓賓客滿意，都需要人際互動。年薪中位數：6.53萬美元(約51萬港元)

4. 電工技師 (Electricians) AI不能幫你安裝吊燈，技師必須在場實作。年薪中位數：6.15萬美元(約48萬港元)

管線技師(Plumbers, pipefitters and steamfitters)

5. 管線技師 (Plumbers, pipefitters and steamfitters) 不論自來水管或天然氣管線，都是變化多端、難以預測的工作。AI機器人或許可以處理一部份，但無法全部完成。年薪中位數：6.15萬美元(約48萬港元)

工業機械維修技師(Industrial machinery mechanics)

6. 工業機械維修技師 (Industrial machinery mechanics) 非常需要即時解決機械問題的能力，AI目前難以處理。年薪中位數：6.11萬美元(約47.7萬港元)

7. 機械維修工 (Maintenance workers, machinery) 類似上述的電工技師，但主要執行日常維護工作，而複雜的維修工程，需要在現場即時解決問題，仍須仰賴人力。年薪中位數：6.11萬美元(約47.7萬港元)

保險銷售員(Insurance sales agents)

8. 保險銷售員 (Insurance sales agents) 儘管AI可以處理部分核保作業，但這份工作仍需要人際互動、服務與溝通。年薪中位數：5.90萬美元(約46.1萬港元)

餐廳主廚(Chefs and head cooks)

9. 餐廳主廚 (Chefs and head cooks) AI品嚐不出餐點的味道，而且食譜研發與食材備料，都需要仰賴人類的創意。年薪中位數：5.89萬美元(約46萬港元)

飛機貨物處理主管(Aircraft cargo handling supervisors)

10. 飛機貨物處理主管 (Aircraft cargo handling supervisors) AI可以處理部分貨運作業，但仍需要人員監督、處理、應對意外狀況。年薪中位數：5.89萬美元(約46萬港元)

助聽器專家(Hearing aid specialists)

11. 助聽器專家 (Hearing aid specialists) 需要配合客戶，進行個人化調整，AI目前難以處理。年薪中位數：5.86萬美元(約45.8萬港元)

私人服務經理(Personal service managers)

12. 私人服務經理 (Personal service managers) 不論是監督健康計畫、活動企劃或者豪華禮賓服務，都需要人際互動、高EQ與決策能力，AI難以處理。年薪中位數：5.75萬美元(約44.9萬港元)

保全及火警系統安裝人員(Security and fire alarm systems installers)

13. 保全及火警系統安裝人員 (Security and fire alarm systems installers) 排除維安狀況、安裝火警系統，需要人員在現場及時處理。年薪中位數：5.64萬美元(約44.1萬港元)