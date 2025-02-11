AI教母李飛飛26分鐘訓練推理模型「s1」 僅花50美元效果不遜DeepSeek和OpenAI

內地DeepSeek(深度求索)以低成本開發推理模型DeepSeek-R1，震撼人工智能(AI)業界，也挑起新一輪AI科技競爭。被稱為「AI教母」的美籍華裔科學家李飛飛加入戰團，其率領的研究團隊以低於50美元(約390港元)的雲端運算成本，以及26分鐘訓練出名為「s1」的AI推理模型，表現堪比OpenAI o1和DeepSeek R1等尖端推理模型。

李飛飛是史丹福大學的終身教授，她與史丹佛大學和華盛頓大學的研究人員在一個月內便研發出s1模型，因像DeepSeek一樣並非從零開始。s1是以阿里巴巴的通義千問Qwen2.5 -32B-Instruct開源模型為底座，在16塊輝達(NVIDIA)H100 GPU上監督微調26分鐘，訓練出新模型。報道指，李飛飛團隊在研究中提出了「預算控制」策略，透過加入「wait指令」等方式，強制延長模型推理過程、思考時間，以此促使模型自我檢查並修正錯誤的推理步驟，提升推理品質。