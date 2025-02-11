AI教母李飛飛26分鐘訓練推理模型「s1」 僅花50美元效果不遜DeepSeek和OpenAI

內地DeepSeek(深度求索)以低成本開發推理模型DeepSeek-R1，震撼人工智能(AI)業界，也挑起新一輪AI科技競爭。被稱為「AI教母」的美籍華裔科學家李飛飛加入戰團，其率領的研究團隊以低於50美元(約390港元)的雲端運算成本，以及26分鐘訓練出名為「s1」的AI推理模型，表現堪比OpenAI o1和DeepSeek R1等尖端推理模型。
李飛飛是史丹福大學的終身教授，她與史丹佛大學和華盛頓大學的研究人員在一個月內便研發出s1模型，因像DeepSeek一樣並非從零開始。s1是以阿里巴巴的通義千問Qwen2.5 -32B-Instruct開源模型為底座，在16塊輝達(NVIDIA)H100 GPU上監督微調26分鐘，訓練出新模型。報道指，李飛飛團隊在研究中提出了「預算控制」策略，透過加入「wait指令」等方式，強制延長模型推理過程、思考時間，以此促使模型自我檢查並修正錯誤的推理步驟，提升推理品質。
DeepSeek｜專家：前期研究需大量「燒錢」
內媒每日經濟新聞稱，根據李飛飛等人的研究論文《s1：Simple test- time scaling》，該模型在數學和編碼能力測試中的表現，與OpenAI的o1和DeepSeek的R1等尖端推理模型不相上下，在競賽數學問題上的表現更是比o1-preview高出27%。
復旦大學計算機學院副教授鄭驍慶向每日經濟新聞稱，「像DeepSeek或類似的公司，在尋找有效的整合解決方案時，需要進行大量的前期研究與消融實驗。」這意味著前期是需要大量「燒錢」的。報道指，因s1是以基於現成的模型進行監督微調，而微調一個模型和從零開始訓練一個模型的成本是無法相提並論的。其次50美元是否包含了其他數據、設備和消融實驗等費用，如DeepSeek-V3不到600萬美元(約4,680萬港元)的訓練成本，其實也只包含了訓練時的GPU算力費用。