AI教父：人工智能威脅人類 恐比氣候變化更迫切

研究人工智能(AI)的先驅欣頓(Geoffrey Hinton)認為，AI給人類帶來的威脅可能比氣候變化「更來得迫切」。

將AI風險公諸於世

75歲的欣頓被視為「AI教父」之一，他近期宣布已從效力10年的科技公司Alphabet離職，因為他希望在不連累僱主的條件下，將AI的風險公諸於世。

各界公認欣頓的研究對於當代AI系統發展有重要貢獻。1986年，他與人合撰影響深遠的論文「藉由反向傳播謬誤來學習表徵」(Learning representations by back-propagating errors)，替支持AI技術的神經網絡發展立下里程碑。2018年，他因研究上的種種突破獲頒「圖靈獎」(Turing Award)。

至今有愈來愈多科技界領袖擔心AI超越人類、最終控制地球，於是公開對它構成的潛在威脅提出疑慮，欣頓也是其中之一。

教父：對AI無所適從

欣頓上周五接受路透社訪問時表示：「我不是要貶低氣候變化的重要性，也不是說不該擔心氣候變化，那也一樣是很大的風險。但我覺得(人工智能)最後可能會更迫切。」

「關於氣候變化，提出建議很簡單：只要停止排碳就可以了。只要這麼做，情況總會好轉。而關於(人工智能)，大家根本無所適從。」