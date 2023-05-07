AI教父：人工智能威脅人類 恐比氣候變化更迫切

研究人工智能(AI)的先驅欣頓(Geoffrey Hinton)認為，AI給人類帶來的威脅可能比氣候變化「更來得迫切」。
將AI風險公諸於世
75歲的欣頓被視為「AI教父」之一，他近期宣布已從效力10年的科技公司Alphabet離職，因為他希望在不連累僱主的條件下，將AI的風險公諸於世。
各界公認欣頓的研究對於當代AI系統發展有重要貢獻。1986年，他與人合撰影響深遠的論文「藉由反向傳播謬誤來學習表徵」(Learning representations by back-propagating errors)，替支持AI技術的神經網絡發展立下里程碑。2018年，他因研究上的種種突破獲頒「圖靈獎」(Turing Award)。
至今有愈來愈多科技界領袖擔心AI超越人類、最終控制地球，於是公開對它構成的潛在威脅提出疑慮，欣頓也是其中之一。
教父：對AI無所適從
欣頓上周五接受路透社訪問時表示：「我不是要貶低氣候變化的重要性，也不是說不該擔心氣候變化，那也一樣是很大的風險。但我覺得(人工智能)最後可能會更迫切。」
「關於氣候變化，提出建議很簡單：只要停止排碳就可以了。只要這麼做，情況總會好轉。而關於(人工智能)，大家根本無所適從。」
逾千人聯署公開信反AI研發
獲微軟贊助的美國人工智能研究實驗室OpenAI去年11月推出聊天機械人ChatGPT，替AI技術競賽打開序幕，它很快就成為史上成長最快的應用程式，每月活躍用戶在僅僅兩個月內就達到1億人次。
今年4月，逾千人聯署公開信，呼籲所有AI實驗室至少在6個月內暫停研發比OpenAI近期推出的GPT-4更強大的系統，其中包括Twitter行政總裁馬斯克、AI研究先驅Yoshua Bengio和Stuart Russell等。
憂AI對人類存亡構成威脅
欣頓與聯署人士同樣擔心AI會對人類造成存亡威脅，但不同意暫停研究。他說：「這根本不切實際。我認同這是一種存亡風險，且已近在眼前，現在應該非常努力投入大量資源去了解我們能做甚麼。」
聯署信公開後，12名歐洲議會議員呼籲美國總統拜登、歐盟委員會主席馮德萊恩等領袖召開峰會，討論如何控管ChatGPT等先進AI系統的發展，因為這些系統的發展速度超乎預期。
欣頓說：「科技界領袖最懂(人工智能)，政界也必須參與。這件事關乎我們所有人，所以大家都必須好好思考。」