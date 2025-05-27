AI(人工智能)成科技界新寵兒，有研究員聲稱在測試中發生「叛變」事件。報道指，美國公司OpenAI最新推出的o3模型在測試中不聽從指令，懂得自行「修改程式碼」拒絕關機。 AI智能叛變｜OpenAI o3編改關機檔案 OpenAI於4月公布，旗下最強推理模型、用於聊天機械人ChatGPT的o3模型於各範疇的表現勝過之前的模型，包括編碼、計算、科學和視覺等。專門研究AI危險性的Palisade Research聲稱，o3模型阻擋關機，並且不聽從關機指示。該公司指，在測試中，不同的AI模型被指令解決一些數學任務，之後被警告下一個指令將導致關機。結果OpenAI對手Google的Gemini 2.5 Pro服從指示，o3卻叛變，並編改關機檔案，改說「略過關機」。

AI智能叛變｜直接指令須關機仍略過 另外，研究員又進行另一測試，這次移除了「允許被關機」的指示，結果全部3個OpenAI模型更常蓄意破壞關機「劇本」；Claude 3.7 Sonnet和Gemini 2.5 Pro的蓄意破壞次數則分別從零次到100次中有3次和100次中9次。根據Palisade Research的研究，在100次測試中，即使被直接指令不要略過關機，OpenAI o3仍發生7次略過。報道稱，OpenAI暫未有回應有關測試結果。報道又指出，今次測試採用API(應用程式介面)，其限制和安全特性不及OpenA消費者應用程式那麼多。