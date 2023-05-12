AI版「分身」提供「虛擬女友」服務　美國Snapchat性感網紅料月賺近4千萬元

隨著AI人工智慧技術的進步與發展，也帶來的意想不到的商機。一名在社交平台Snapchat走紅的23歲美國網紅卡琳（Caryn Marjorie）日前推出以自己為模型的「卡琳AI」（caryn.ai）聊天機器人，為粉絲提供「虛擬女友」服務，語音通話每分鐘收費1美元（約7.84港元），目前已吸引1000多名付費訂閱者，替她在一週內賺進7萬1610美元（約56.2萬港元），預計未來每個月能入帳500萬美元（約3,921萬港元）。

語音通話每分鐘收費1美元

據美媒《Insider Inc.》引述《財富》(Fortune)雜誌報導，卡琳在Snapchat上約有180萬名粉絲追蹤，目前已有1000多名付費用戶，訂閱者多數為男性。據「卡琳AI」的官方網站資訊顯示，她與團隊利用OpenAI的GPT-4應用程式介面（API），花了2000多個小時設計與編碼，模擬卡琳現實中的聲音、行為與個性，開發出一個名為「卡琳AI」的人工智能語音聊天機器人。

身材姣好的卡琳在Snapchat上約有180萬名粉絲追蹤，人氣很高。（圖／翻攝[email protected]）

「卡琳AI將永遠在你身邊」

報導指出，「卡琳AI」使用GPT-4的API技術將她過往發布YouTube影片中的語音，透過OpenAI的技術進行層疊，以求重現她的聲音、行為與個性，目的不光為了讓訂閱者有沉浸式的AI體驗，甚至是達到「直接與卡琳本人交談」的感覺。

卡琳認為，這有助於她和更多粉絲交流，因為她目前不可能直接和每一位粉絲對話，「卡琳AI」將為訂閱者提供一些如「現實伴侶」般的服務：「無論你需要有人安慰或關愛，或者你只是想抱怨學校或工作中發生的事情，卡琳AI將永遠在你身邊」。

「卡琳AI」（caryn.ai）的官方網站刊有各家傳媒採訪。（圖／翻攝caryn.ai網站）