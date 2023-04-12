AI犯罪｜匪徒複製女兒公開講話聲音扮綁架 美婦遭勒索780萬贖金

Jennifer DeStefano(右)與女兒Brie。(互聯網)

人工智能(AI)技術愈趨先進，也衍生犯罪風險。美國亞利桑那州母親Jennifer DeStefano收到匪徒電話，稱綁架了其15歲女兒，她聽到女兒尖叫聲和喊救命，對方還揚言若不交100萬美元(約780萬港元)贖金，會將她的女兒帶到墨西哥丟低。DeStefano聽罷驚到震，其正參加滑雪團的女兒卻完全不知母親所受驚嚇，一切都是犯人利用AI技術，複製了她在公開活動發言時的聲音和語氣，假扮綁架了她。

AI綁架案｜聽到女兒哭喊「媽媽」 DeStefano所經歷的絕對是父母惡夢，也反映AI技術的威脅，不法分子可以憑幾秒的講話複製相關人士的說話聲，並利用它威脅受害者最親近和所愛的人。DeStefano表示女兒Brie沒有公開的社交網帳戶，但曾為學校及運動項目接受訪問。DeStefano受訪時稱，女兒去了滑雪，她突收到一個匿名電話，「我接聽後聽到女兒的聲音，喊叫媽媽和哭泣。我問她發生甚麼事，她說『媽媽，我遇上麻煩』」，然後DeStefano聽到一把男聲命令女兒低頭躺下。那男子在電話中向DeStefano說，「聽著，我捉了你女兒……若你報警或通知其他人，我會餵她食大量藥迷暈她，帶到墨西哥丟下。」