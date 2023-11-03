AI獲選為2023年度詞語　Collins字典總經理：人工智能已成日常科技

各大辭典每年都會選出當年度的代表詞彙，柯林斯字典（Collins Dictionary）1日公布了2023年的名單，隨着「人工智能」（AI）的影響力增強，在全球掀起對AI的討論熱潮，AI一詞雀屏中選為本年度代表詞彙。
據《BBC》與《法新社》報道，除了AI，其他競爭詞彙包含「超加工處理」（ultraprocessed）與「超低碳排放區」（ultra low emission zone，ULEZ）等。不過，AI一詞以暴漲4倍的使用量脫穎而出。
柯林斯語料庫涵蓋超過200億個單字
柯林斯總經理畢勞夫特（Alex Beecroft）表示，AI已成為2023年的熱門話題：「我們知道AI是今年一大焦點，AI技術蓬勃發展，變得無所不在，快速融入我們生活，如同電子郵件、串流媒體，或任何其他曾經屬於未來主義、如今已成日常科技」。
柯林斯表示，文字專家分析涵蓋超過200億個單字的柯林斯語料庫（Collins Corpus），該語料庫包含來自全球各地網站、報章雜誌和書籍的書面資料。柯林斯也從廣播、電視和日常對話蒐集口語材料，按月將新資料輸入語料庫，以幫助字典編纂人從新單字首度被使用的那一刻起，就發現它們並理解其涵義。
還有「星二代」、「貪婪膨脹」和「反影響」
柯林斯列出的其他流行詞還包括「星二代」（nepo baby）、「貪婪膨脹」（greedflation）、「反影響」（deinfluencing或de-influencing）等。
年度詞彙通常反映了當年度社會的關注重點。2022 年，涵義為長時間的不穩定和不安全的「長久危機」（permacrisis）一詞獲選；2020年由「封鎖」（lockdown）稱霸；2016年則是「英國脫歐」（Brexit）勝出。
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