AI獲選為2023年度詞語　Collins字典總經理：人工智能已成日常科技

各大辭典每年都會選出當年度的代表詞彙，柯林斯字典（Collins Dictionary）1日公布了2023年的名單，隨着「人工智能」（AI）的影響力增強，在全球掀起對AI的討論熱潮，AI一詞雀屏中選為本年度代表詞彙。

據《BBC》與《法新社》報道，除了AI，其他競爭詞彙包含「超加工處理」（ultraprocessed）與「超低碳排放區」（ultra low emission zone，ULEZ）等。不過，AI一詞以暴漲4倍的使用量脫穎而出。

柯林斯語料庫涵蓋超過200億個單字

柯林斯總經理畢勞夫特（Alex Beecroft）表示，AI已成為2023年的熱門話題：「我們知道AI是今年一大焦點，AI技術蓬勃發展，變得無所不在，快速融入我們生活，如同電子郵件、串流媒體，或任何其他曾經屬於未來主義、如今已成日常科技」。

柯林斯表示，文字專家分析涵蓋超過200億個單字的柯林斯語料庫（Collins Corpus），該語料庫包含來自全球各地網站、報章雜誌和書籍的書面資料。柯林斯也從廣播、電視和日常對話蒐集口語材料，按月將新資料輸入語料庫，以幫助字典編纂人從新單字首度被使用的那一刻起，就發現它們並理解其涵義。