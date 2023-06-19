AI生成全球美女照　網友：這審美是不是壞掉了

每個人對「美」的定義都不同，而AI定義的「美」又是如何呢？近日美髮造型網站「StyleSeat」，就用AI生成了100個國家與地區的美女，引發關注。其中AI生成的台灣美女，則是有著圓潤臉頰和大大的眼睛，一頭微捲中長髮，身穿花襯衫與黑長褲，青春活潑氣息中又帶點幹練感。

台灣網友：「根本非主流吧。」

Style Seat日前使用AI程式「Midjourney」，生成了100位各有特色的全球美女。其中包括以下指令，擬真的全身肖像、模特兒必須面對鏡頭、以及簡單好識別的白色為背景。在這一系列圖片中，分析結果認為，AI生成的美女中，有種「驚人的一致性」，例如外型相對纖細。但AI也補捉到各文化的細微差別，這展現在種族特徵與文化服裝上。而大部分AI生成的女性僅畫了淡妝，這表示AI沒有將美與濃妝畫上等號。另外，多數女性是穿著褲子而非裙子，這挑戰了傳統的性別規範，並表示人工智能被編程為可以識別各種服裝同樣美麗。

不過，Style Seat也強調，美是一種主觀概念，受文化背景等因素影響，而AI生成的美女則是反映了人類對於「美」的想法。他們並非要將AI感知與人類感知做比較，而是去探索AI是否能複製人類所解讀的各種「美」，他們也懷疑，AI是否會像它的「人類數據源」一樣，堅持一些對「美」不切實際的標準。這系列照片被轉貼到PTT後，網友似乎對這位「台灣美女」不是很買單，表示「根本非主流吧」、「這AI的審美是不是壞掉了」、「每個都沒真人漂亮」。也有不少網友表示這位台灣美女竟然與台北市議員徐巧芯有幾分神似。

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