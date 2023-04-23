AI生成舒麥加「專訪」德雜誌捱轟 急炒老總道歉補鑊

人工智能(AI)寫作能力愈來愈高，如何應用實在要非常小心。7屆一級方程式世界冠軍、54歲「車神」米高舒麥加(Michael Schumacher)於2013年在瑞士滑雪時發生意外，腦部嚴重受傷，之後未有公開露面。日前他突然接受德國一本雜誌訪問，但有關訪問竟是由人工智能(AI)系統「無中生有」！雜誌雖有標明文章是由AI寫作，但明顯「玩大咗」，引發廣泛抨擊，舒麥加家人揚言採取法律行動。出版商向舒麥加家人致歉，並解僱涉事總編輯。

AI生成訪問｜以舒麥加過去訪問內容 生成「新訪問」

德國雜誌《Die Aktuelle》日前以舒麥加為封面人物，照片中的舒麥加面露微笑，大字標題寫明是「舒麥加，首個訪問」。不過，大題下方尚有3個小題，暗示訪問是假的，小題分別寫道︰「聽起來很真實」、「背後是甚麼」、「去尋找線索」。「訪問」標題寫道「我生活起了變化」，又提到舒麥加已可以自己站起來，並緩慢地走路。雜誌在內文開估，稱有關「訪問」其實是透過AI軟件「charatcter.ai」生成，以舒麥加過去訪問講述自己健康及家庭的內容，整合及創作而成。