AI畫畫｜自動生成圖勝出藝術比賽 網民怒斥「如機械人參加奧運」

人工智能AI畫畫app愈來愈厲害，其生成的藝術畫已較真人所畫，更勝一籌。美國一名桌面遊戲設計師忽發奇想，用AI自動生成的畫作，參加藝術比賽，結果拿下冠軍，隨之引發爭議。各界一方面讚嘆科技進步，亦有人認為靠輸入關鍵字而自動生成的AI畫作獲獎，對那些花盡心血繪出作品的藝術家不公平，有人直言「就跟我們不會讓機械人參加奧運一樣」。

AI畫畫｜App自動生成畫作獲獎爆爭議

美國科羅拉多州的39歲桌遊設計師艾倫(Jason M. Allen)，利用AI程式Midjourney，生成3幅數碼作品，參加「數碼藝術/數碼修飾攝影」組別的比賽，該組別訂明「創作及表達過程可以使用數碼科技」。艾倫獲獎的畫作名為《太空歌劇院》(Théâtre D'opéra Spatial)，把文藝復興時期風格跟科幻結合，充滿超現實感，結果擊敗另外10名參賽者，為他贏得300美元獎金。

AI畫畫｜App憑一句文字即可生成畫作

艾倫所用的Midjourney只是陸續出現的AI圖像生成程式的其中一員，其他程式包括Imagen、DALL-E 2以及Stable Diffusion等 。美國有線新聞網絡(CNN)指，這些程式只消數秒，便可根據用戶輸入的句子生成數碼圖像，例如「一幅憤怒士多啤梨的油畫」(an oil painting of an angry strawberry)。艾倫表示，他最初接觸Midjourney時感到難以置信，發現只消打一些字即可於幾秒間生成圖像，隨即沉迷試「畫」了數以百計像真度極高的圖像，而無論他打甚麼字，Midjourney總有辦法完成畫作，後來見州內博覽會有美術比賽設有數碼項目，便決定參賽，希望向人們展示這種程式的強大之處。

AI畫畫｜AI畫作獲獎 網民︰藝術正在眼前死去

數周後，艾倫在博覽會上看到自己的作品獲貼上代表勝出的藍絲帶，「我不能相信……這正正是我想達成的事」。有網民不滿這種AI生成圖像在藝術比賽獲獎，「糟糕的原因，就跟我們不會讓機械人參加奧運的原因一樣」、「完全表達了何謂『撳幾個掣就做出數碼作品』」，有人甚至說︰「我們在眼睜睜看著藝術在我們面前死亡」。

AI畫畫｜AI畫作獲獎者︰過程並非想像中簡單

儘管艾倫由此至終都沒有動過畫筆，但他反駁稱「並不是將詞語堆砌在一起就能勝出比賽」，據報其3幅畫耗時逾80小時才完成。艾倫透露，他最先是用句子引導Midjourney生成穿著華麗百褶裙，同時戴上太空頭盔的女士，然後再把維多利亞式風格跟太空主題融合，以及引導程式修正光線及顏色配搭，最終用了900次敘述才生成3幅數碼作品。他接著用Photoshop作細微修正，再以另一程式Gigapixel AI改善解像度，才把作品印在畫布上。至於艾倫用了甚麼關鍵字詞引導AI程式，他則拒絕透露。

AI畫畫｜比賽評判︰給傳統上未能成為藝術家者 提供機會

有份評審的藝術家及美術老師Cal Duran表示，艾倫有標明是用Midjourney作畫，但他評分時不知道那是AI生成畫。儘管如此，Duran亦認為它是實至名歸，「AI科技令那些在傳統方法上未能成為藝術家的人，提供了更多機會。」

艾倫對於其作品勝出引發爭議，表明「我不會道歉，因為我沒有犯規」。他覺得有人爭論是好事，「與其憎恨科技或使用科技的人，不如承認它確是很強大的工具並善用它，大家一起進步，而不是遷怒於它」。

