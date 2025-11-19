AI當朋友 明星當親人 劍橋辭典揭危機 Parasocial成年度詞語

英國劍橋辭典日前公布2025年度代表字為「parasocial」(擬社交互動)，反映民眾與名人、網紅甚至跟人工智能(AI)聊天機械人建立單向情感連結的社會現象。該詞源自1956年芝加哥大學研究，描述觀眾將電視名人視為虛擬親友的心理狀態，如今因社交媒體與AI普及，再度引發關注。

Parasocial指「某人感覺自己與一位素未謀面的名人存在某種聯繫」。辭典編纂者指現代人透過直播、社交媒體貼文及ChatGPT等，來填補現實社交缺口，而這就是parasocial。英國劍橋大學實驗社會心理學教授施納爾(Simone Schnall)說，「愈來愈多人把AI當成『朋友』，來獲取正面回應，甚至將它視為心理治療替代品」，指這令單向情感關係出現新的面向，進入一個不健康且強烈單向的時代。

