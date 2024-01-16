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國際
2024-01-16 12:50:00

AI發展恐取代全球40％工作 加劇貧富懸殊　IMF：已發展國家影響最大

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有很大的機率AI恐會加劇整體貧富差距。

根據國際貨幣基金組織（IMF）預估，因人工智能（AI）迅速興起的關係，全世界將有約40％的就業機會受到影響。另外，已發展國家受到的影響比新興市場及發展中國家來得更大。

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AI恐會加劇貧富懸殊

綜合外媒報道，國際貨幣基金組織總裁格喬治艾娃（Kristalina Georgieva）14日在blog發表示，有很大的機率AI恐會加劇整體貧富差距，「這是個令人不安的趨勢，決策者必須積極加以因應，防止這個技術進一步加劇社會的緊張局勢。」除此之外，喬治艾娃也呼籲各國政府必須建立「社會安全網」，並為容易受到人工智能影響工作的行業提供職訓計畫，以避免被AI影響；人工智能也可能影響國家內部的收入和財富分配，更可能會導致整體嚴重不平等。她也指出，對技能要求愈高的工作，受到人工智能影響就愈大，比起新興市場及開發中國家，已開發國家受到的影響來得更高，但也有更多機會可以利用其好處。根據IMF分析，雖然AI有可能完全取代一些工作，不過更有可能的情況是，它會補充人類工作人立的不足。但是已發展國家可能約有60％的就業機會將受到影響；相比之下，在新興市場和低收入國家，受人工智能影響的就業機會比例預計分別為40％和26％。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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