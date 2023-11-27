AI真假難辨 韋氏詞典選「真實」為2023年代表字

隨著人工智能(AI)聊天機械人應用普及化，具代表性的美國韋氏詞典(Merriam-Webster Dictionary)出版商周一(27日)公布，「真實」(authentic)為2023年代表字。
搜尋量創新高
韋氏公司特約編輯索科羅斯基(Peter Sokolowski)表示，在韋氏詞典網站上查詢「真實」一詞的頻率通常很高，今年全年查詢量更是創新高，「我們在2023年看到一種真實性危機，意識到，當我們質疑真實性時，反而會更加重視它。」
索科羅斯基和他的團隊沒有深入研究人們用詞典和網站搜尋特定單字的原因，他們追查搜尋頻率增加是否與世界事件相關。今年內，沒有在任何特定時間出現特別大幅增加的波動，反而是對「真實」一詞的興趣持續增加。
OpenAI領導層人事變動
今年除了是AI年，也是聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI遭遇領導層人事變動危機的時刻。美國人氣女歌手Taylor Swift和英國亨利王子同樣追求言行的真實性。
去年韋氏詞典的年度詞彙是「煤氣燈效應」(gaslighting)，在其網站上的查詢量暴增逾1700%。gaslighting直譯為煤氣燈，口語則泛指操縱某人導致他們自我質疑。根據維基百科，這個詞源自1944年電影《煤氣燈下》(Gaslight)片名。