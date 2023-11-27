AI真假難辨 韋氏詞典選「真實」為2023年代表字

AI聊天機械人ChatGPT已普及應用。(資料圖片)

隨著人工智能(AI)聊天機械人應用普及化，具代表性的美國韋氏詞典(Merriam-Webster Dictionary)出版商周一(27日)公布，「真實」(authentic)為2023年代表字。

搜尋量創新高

韋氏公司特約編輯索科羅斯基(Peter Sokolowski)表示，在韋氏詞典網站上查詢「真實」一詞的頻率通常很高，今年全年查詢量更是創新高，「我們在2023年看到一種真實性危機，意識到，當我們質疑真實性時，反而會更加重視它。」

索科羅斯基和他的團隊沒有深入研究人們用詞典和網站搜尋特定單字的原因，他們追查搜尋頻率增加是否與世界事件相關。今年內，沒有在任何特定時間出現特別大幅增加的波動，反而是對「真實」一詞的興趣持續增加。