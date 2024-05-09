AI破解抹香鯨「語言」溝通 驚揭或像人類有單字句子 講嘢仲有尾音！

科學界一直熱衷於研究抹香鯨叫聲及同類之間的溝通模式，如今終於憑藉炙手可熱的AI(人工智能)技術，破解抹香鯨的溝通模式。科學家發現抹香鯨發出的聲音有特定規律，且較以往想像更複雜，如同摩斯密碼般有字母，或可組成有單字及句子，似乎和人類一樣，擁有自己的語言。

抹香鯨屬高度群居生物、有高度社會性，常成群結隊漫遊世界各處海洋，潛入深海覓食。牠們游泳和捕獵時會透過連串快速的「喀嚦聲」(click)溝通，而科學家之前已把連串的「喀嚦聲」稱之為「coda」。