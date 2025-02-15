AI及專家預測千年後人類狀況　靚仔靚女更多但大腦縮小

人類如今的樣貌，與數萬年前我們的靈長類祖先已大不相同。那麼，未來的人類又會是長甚麼樣子呢？透過Google 的ImageFX AI影像產生器進行預測，千年後的人類外表將變得更統一、更好看。

由於科技、太空旅行和氣候變化，我們周圍的世界正在發生前所未有的變化，科學家認為人類的模樣也會隨之改變。英國《每日郵報》依照專家的見解，並透過Google的ImageFX AI影像產生器來預測未來人類的外表。

未來人類身高或變矮

報道認為千年後的人類外表將更加統一，皮膚會變得更黑，看起來更像來自毛里裘斯或巴西等國家的人種。由於性早熟可能與身高較矮有關，若是這些性早熟人類有較多生育機會，那麼未來有可能人類的身高會變矮。