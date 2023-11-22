AI與人類合作 手塚治虫新一期《怪醫秦博士》出版

手塚治虫筆下膾炙人口的漫畫《怪醫秦博士》，最新一期在人工智能(AI)參與創作下，於作者逝世34年後的今天上架。

1928年出生、1989年去世的手塚治虫，素有現代日本漫畫及卡通「教父」美譽。作品由於情節複雜、設計構想新穎，不僅兒童及青少年愛看，也受到成年人追捧。

手塚治虫最知名作品之一的《怪醫秦博士》，最新一集在周三(22日)出版的《週刊少年Champion》發表，用以紀念《怪醫秦博士》面世50周年。出版商秋田書店發布新聞稿表示，「這個作品中，AI和人類攜手謙卑地挑戰『漫畫之神』手塚治虫」，「AI在漫畫創作過程中擔任好夥伴和助手，但它無法看漫畫也無法享受其中樂趣。我們希望讀者們能夠細味。」