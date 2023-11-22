AI與人類合作 手塚治虫新一期《怪醫秦博士》出版

手塚治虫筆下膾炙人口的漫畫《怪醫秦博士》，最新一期在人工智能(AI)參與創作下，於作者逝世34年後的今天上架。
1928年出生、1989年去世的手塚治虫，素有現代日本漫畫及卡通「教父」美譽。作品由於情節複雜、設計構想新穎，不僅兒童及青少年愛看，也受到成年人追捧。
手塚治虫最知名作品之一的《怪醫秦博士》，最新一集在周三(22日)出版的《週刊少年Champion》發表，用以紀念《怪醫秦博士》面世50周年。出版商秋田書店發布新聞稿表示，「這個作品中，AI和人類攜手謙卑地挑戰『漫畫之神』手塚治虫」，「AI在漫畫創作過程中擔任好夥伴和助手，但它無法看漫畫也無法享受其中樂趣。我們希望讀者們能夠細味。」
手塚治虫兒子推介
《怪醫秦博士》1973年發表於《週刊少年Champion》，一直連載到1983年。由大學教授和藝術家組成的團隊，利用大型語言模型GPT-4和AI繪圖生成器Stable Diffusion，跟隨手塚治虫的風格來決定故事和角色設計，由真人負責插圖。手塚治虫的兒子手塚真表示：「我明白不是人人都滿意這項企劃，但希望這能刺激更多有關AI創意應用的討論。」
發布會上曝光這新一期《怪醫秦博士》首5頁的內容，講述一家公司的行政總裁要求秦博士及助手佩佩檢查一名躺在床上的病人。
日本首部全由AI繪製的漫畫
日本首部全由AI繪製的漫畫《Cyberpunk：Peach John》於今年3月推出，引發漫畫業內傳統派系的不滿，並掀起失業和侵犯版權的隱憂。
《Cyberpunk：Peach John》作者Rootport表示，自己繪畫天分「絕對是零分」，但他只用了6周時間，便完成這本全彩色且超過百頁的作品。