AI製造政治假象 美國明年總統選戰亂上加亂

人工智能(AI)工具導致真假難辨，明年總統選舉會是美國第一場看到大規模使用AI技術的大選。一張張特朗普被捕的假照片、一段描述拜登若連任未來將一片黑暗的影片、一段他們兩人互罵的偽造錄音……分析指，快速發展的AI技術恐加速美國選戰中假資訊的傳播。

兩黨利用AI擴大接觸選民

由AI驅動的網絡工具成本低廉且容易取得，加上發展速度遠快過立法監管，美國兩大政治陣營可能會利用AI技術來擴大接觸選民，例如只花短短數秒就能寫出政治募捐專刊。

IT專家警告，在美國政治兩極化、在特朗普2020年大選落敗等眾多已獲查核的真相仍遭選民質疑的同時，「有心人」恐會利用AI來散播混亂的種子。已有實例顯示2024大選選前將碰上謠言滿天飛的窘境，例如今年3月，特朗普被紐約警察拘捕的假照片在網上瘋傳。

AI生成政治假象

上月，拜登宣布競選連任後，共和黨全國委員會第一時間發布一段AI製作的影片，描述拜登如果當選，美國將有黑暗的未來。影片中呈現一張張照片般逼真的影像，顯示華爾街陷入恐慌、解放軍攻台、非法移民湧進美國邊境、軍人接管罪案猖獗的三藩市等。