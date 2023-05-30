AI製造政治假象 美國明年總統選戰亂上加亂

人工智能(AI)工具導致真假難辨，明年總統選舉會是美國第一場看到大規模使用AI技術的大選。一張張特朗普被捕的假照片、一段描述拜登若連任未來將一片黑暗的影片、一段他們兩人互罵的偽造錄音……分析指，快速發展的AI技術恐加速美國選戰中假資訊的傳播。
兩黨利用AI擴大接觸選民
由AI驅動的網絡工具成本低廉且容易取得，加上發展速度遠快過立法監管，美國兩大政治陣營可能會利用AI技術來擴大接觸選民，例如只花短短數秒就能寫出政治募捐專刊。
IT專家警告，在美國政治兩極化、在特朗普2020年大選落敗等眾多已獲查核的真相仍遭選民質疑的同時，「有心人」恐會利用AI來散播混亂的種子。已有實例顯示2024大選選前將碰上謠言滿天飛的窘境，例如今年3月，特朗普被紐約警察拘捕的假照片在網上瘋傳。
AI生成政治假象
上月，拜登宣布競選連任後，共和黨全國委員會第一時間發布一段AI製作的影片，描述拜登如果當選，美國將有黑暗的未來。影片中呈現一張張照片般逼真的影像，顯示華爾街陷入恐慌、解放軍攻台、非法移民湧進美國邊境、軍人接管罪案猖獗的三藩市等。
專家籲選民保持警惕
左翼政治諮詢公司「藍州」(Blue State)創辦人羅斯帕爾(Joe Rospars)表示：「AI的影響將反映其使用者的價值觀，而居心不良者將有全新的工具來推高仇恨和猜忌，或利用造假圖片、聲音或影片來蒙騙媒體及民眾。」他指，要打擊這些，需要媒體、科技企業以及選民自己保持警惕。
AI 可成了解選民利器
然而，Junction AI行政總裁里維(Vance Reavie)認為，AI的進步，將成為了解選民的革命性利器，「有很多人根本不投票，或不熱衷投票。有了AI，我們將可深入了解這些潛在選民關心的議題是哪些，檢視其原由，進而掌握讓他們參與的方式，找到激勵他們的政策」。
取代人力 AI成本低速度快
過去，競選團隊需花上數小時來撰寫演講稿、準備談話要點、在Twitter發文、準備問卷調查，但AI只要很短時間，就能完成這些工作。里維說：「創作內容耗時又花錢，試想在不增加人力情況下，卻可以做10倍工作……但製造出來的內容很多會是假的……讓頻道內容滿瀉，又快又容易，但讓一般民眾分辨真假，就很難了」。
因AI造假多 候選人否定事實不難
在大量美國人已高度不信任建制媒體的前提下，他們就客觀真相達成一致性看法，也就愈來愈困難。加州大學柏克萊分校資訊學院教授法里德(Hany Farid)表示，「令人關注的是，當操縱媒體變得輕而易舉時，否定事實就沒那麼困難了。例如，如果一位總統候選人做了某些不得體或於法不容的陳述，他/她大可以聲稱紀錄是假造的。這種情況尤其危險」。