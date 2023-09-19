AI醫生｜男童百病纏身3年訪17名醫生不果　問ChatGPT得知病因

ChatGPT竟然比醫生更犀利？國外一名男童自4歲開始就飽受各種疼痛折磨，包括磨牙、走路不協調、長不高等，3年內求助了17名醫生，卻依舊找不出原因，最後走投無路決定嘗試求問「ChatGPT 」，詎料意外找到病因。

綜合報道，女子Courtney的兒子Alex於4歲時開始感到身上疼痛，每天必須服用止痛藥，起初她以為是蛀牙，牙醫告知孩子可能磨牙，並認為專門治療呼吸道阻塞的醫生可以提供幫助，後來在Alex的上顎放了一個擴張器，情況有所改善。但Courtney發現兒子不再長高，因此去尋求兒科醫生幫助，醫生認為是新冠疫情的影響，還發現孩子左右腳不平衡，安排進行物理治療，但Alex接著出現嚴重頭痛，神經科醫生告知孩子有偏頭痛，因此轉到耳鼻喉科作檢查。

3年以來，Courtney帶Alex拜訪17位不同的專科醫生，卻未能診斷出Alex的真正病因，她萬念俱灰下於ChatGPT輸入兒子相關的症狀，結果被指是罹患「脊髓拉扯症候群」(tetheredcord syndrome)，這是一種由組織附著引起的神經系統疾病，因為限制了脊髓在脊柱內的移動，而造成異常拉伸，引發疼痛。