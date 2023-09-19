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國際
2023-09-19 15:49:21

AI醫生｜男童百病纏身3年訪17名醫生不果　問ChatGPT得知病因

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男童百病纏身3年訪17名醫生不果，問ChatGPT得知病因。(資料圖片)

男童百病纏身3年訪17名醫生不果，問ChatGPT得知病因。(資料圖片)

ChatGPT竟然比醫生更犀利？國外一名男童自4歲開始就飽受各種疼痛折磨，包括磨牙、走路不協調、長不高等，3年內求助了17名醫生，卻依舊找不出原因，最後走投無路決定嘗試求問「ChatGPT 」，詎料意外找到病因。

孩子確診終對症下藥，手術後正康復。(網上圖片)

孩子確診終對症下藥，手術後正康復。(網上圖片)

綜合報道，女子Courtney的兒子Alex4歲時開始感到身上疼痛，每天必須服用止痛藥，起初她以為是蛀牙，牙醫告知孩子可能磨牙，並認為專門治療呼吸道阻塞的醫生可以提供幫助，後來在Alex的上顎放了一個擴張器，情況有所改善。但Courtney發現兒子不再長高，因此去尋求兒科醫生幫助，醫生認為是新冠疫情的影響，還發現孩子左右腳不平衡，安排進行物理治療，但Alex接著出現嚴重頭痛，神經科醫生告知孩子有偏頭痛，因此轉到耳鼻喉科作檢查。

3年以來，CourtneyAlex拜訪17位不同的專科醫生，卻未能診斷出Alex的真正病因，她萬念俱灰下於ChatGPT輸入兒子相關的症狀，結果被指是罹患「脊髓拉扯症候群」(tetheredcord syndrome)，這是一種由組織附著引起的神經系統疾病，因為限制了脊髓在脊柱內的移動，而造成異常拉伸，引發疼痛。

失眠解決方法｜10項好眠方法。（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠方法。（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠方法。（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠方法。（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠方法。（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠方法。（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠方法。（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠方法。（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠方法。（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠方法。（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠方法。（am730製圖）

孩子確診終對症下藥 手術後正康復

Courtney隨即帶Alex約見另一名神經外科醫生，並直接告訴對方懷疑兒子患有脊髓栓係綜合症，醫生為Alex進行核磁共振後，結果相關推斷終獲得證實。Courtney指，孩子確診後令她如釋重負。她說，一切得到證實，將可對症下藥，因此對兒子的未來感到興奮。Alex在幾個星期前接受了脊髓栓係綜合症手術，目前正在康復中。Courtney將自己的經歷分享，希望幫助到其他面臨類似困境的人

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