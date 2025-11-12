AI音樂氾濫 調查：97%受訪者無法分辨AI音樂與真人創作 令人不安

Breaking Rust是由生成式AI技術驅動的音樂創作者。(互聯網)

一項於周三(12日)公布的調查顯示，人們幾乎無法分辨由人工智能(AI)生成的音樂與人類創作的音樂之間的差異。

市場調查公司Ipsos受法國串流平台Deezer委託，請巴西、英國、加拿大、法國、德國、日本、荷蘭和美國等8個國家的9,000名受訪者，聆聽兩段AI生成的音樂片段，以及一段由真人創作的音樂，結果顯示，97%受訪者無法分辨AI全程生成的音樂與人類創作的音樂。一首由AI生成男聲的鄉村音樂剛巧於本周登上美國Billboard流行榜冠軍，成為AI音樂首例。

美媒報道，Breaking Rust是由生成式AI技術驅動的音樂創作者，根據本月10日公布的數據，其歌曲Walk My Wal登上Billboard數碼銷售鄉村音樂榜榜首。