AI音樂氾濫 調查：97%受訪者無法分辨AI音樂與真人創作 令人不安

一項於周三(12日)公布的調查顯示，人們幾乎無法分辨由人工智能(AI)生成的音樂與人類創作的音樂之間的差異。
市場調查公司Ipsos受法國串流平台Deezer委託，請巴西、英國、加拿大、法國、德國、日本、荷蘭和美國等8個國家的9,000名受訪者，聆聽兩段AI生成的音樂片段，以及一段由真人創作的音樂，結果顯示，97%受訪者無法分辨AI全程生成的音樂與人類創作的音樂。一首由AI生成男聲的鄉村音樂剛巧於本周登上美國Billboard流行榜冠軍，成為AI音樂首例。
美媒報道，Breaking Rust是由生成式AI技術驅動的音樂創作者，根據本月10日公布的數據，其歌曲Walk My Wal登上Billboard數碼銷售鄉村音樂榜榜首。
半數受訪者：低品質音樂增加
Deezer表示，在無法分辨兩者差異的情況下，超過半數受訪者感到不安。訪問人員進一步詢問AI的影響，51%的人認為AI技術將導致串流平台上的低品質音樂增加，近三分二人認為會會失掉創意。
每天串流曲目逾三分一是完全由AI創作
Deezer指出，平台上AI生成內容數量大增，亦已有很多聽眾收聽這類音樂。今年1月，每天串流的曲目中，十分一完全由AI生成。10個月後，這比例已升至超過三分一，即每天近4萬首。
聽眾希望標示AI作品
8成受訪者希望完全由AI產生的音樂要明確標示。Deezer行政總裁Alexis Lanternier表示，「調查結果顯示，人們在乎音樂，也希望知道自己聽到的是AI創作還是人類創作」。
今年6月，樂隊The Velvet Sundown在Spotify爆紅，至7月才證實是AI創作。其最受歡迎的歌曲被串流播放超過300萬次。對此，Spotify表示將鼓勵音樂創作者及出版方自願簽署產業規定，在音樂製作中主動披露AI的使用情況。