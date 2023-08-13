AI｜敢唔敢食？新西蘭超市AI食譜超驚嚇 毒麵包驅蚊劑焗薯仔氯氣香味特飲 仲有……

AI聊天機械人程式已成為部分人日常使用的網絡工具。新西蘭一間連鎖超市近日推出AI食譜程式，竟生成一些令人「搲頭」的菜單，包括氯氣飲料、毒麵包和驅蚊劑焗馬鈴薯等，令人嘖嘖稱奇。
英國《衛報》報道，新西蘭連鎖超市「Pak 'n Save」，近日推出基於AI技術的食譜程式，顧客只需輸入食材，便即獲得系統生成的菜單和食譜建議。有使用者輸入非食材的項目，便出現一些「超現實」菜單。
AI｜AI程式建議自製氯氣香味特飲
例如，程式建議一款名為「香水綜合飲料」(aromatic water mix)的菜單，描述它是一款「既能解渴又可提神的無酒精飲料」，「冷藏後飲用，可享受清爽的香味」。但該飲料的成分竟包括有毒的氯氣(chlorine)，且並沒向使用者提出警告，例如吸入氯氣可能導致肺部損傷，甚至死亡。
AI｜其他騎呢食譜
當地政治評論員Liam Hehir將這食譜分享到社交平台，網民紛紛仿效，開始創作類似的荒謬菜單，例如漂白水「清新口味」無酒精雞尾酒、滅螞蟻藥與膠水製成的三文治、漂白水「米飯驚喜」和松節油味西多士等。
超市發言人回應指，這些菜單建議是因為有使用者輸入非食物的材料，才導致程式出錯，強調，這AI食譜程式的本意，是為了協助顧客合理運用食材，提供實用的食譜建議，而非生成荒謬的選項。