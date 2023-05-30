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2023-05-30 18:42:10

AI｜用ChatGPT搵案例呈堂 被揭根本「老作」執業30年律師老貓燒鬚恐停牌

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美國有資深律師用ChatGPT搵呈堂案例，導致「老貓燒鬚」。(資料圖片)

美國有資深律師用ChatGPT搵呈堂案例，導致「老貓燒鬚」。(資料圖片)

AI可以幫人，亦可累人！美國一名有執業逾30年的律師，因用炙手可熱的AI聊天機械人ChatGPT搵案例呈堂，而老貓燒鬚，被揭發多宗案例屬子虛烏有，「老作」而來。涉事律師面臨停牌處分，他指曾問ChatGPT其提供的案例是否真實，ChatGPT拍心口保證「是真的」，令他掉以輕心，直言對使用AI協助搜集法律資料感到「非常後悔」。

美國有線新聞網絡(CNN)報道，涉事律師施瓦茨(Steven Schwartz)在紐約執業逾30年，他早前代表一名男子控告哥倫比亞航空公司(Avianca)，指控該公司員工疏忽，導致他在2019年在機上被餐車撞傷膝蓋。

施瓦茨為案件向紐約南區法院呈交逾10頁文件，引用過去多宗案例，反對辯方中止聆訊要求。但無論是辯方或法官，都對當中多宗案件聞所未聞，亦找不到資料。結果發現，施瓦茨提交的至少6宗案例，根本不存在。

美國有資深律師用ChatGPT搵呈堂案例，導致「老貓燒鬚」。(資料圖片)

美國有資深律師用ChatGPT搵呈堂案例，導致「老貓燒鬚」。(資料圖片)

ChatGPT｜ChatGPT「老作」案例 堅稱「確實存在」 

施瓦茨強調無心欺騙法庭，指有關案例是由ChatGPT提供。他承認過去從未用過ChatGPT，「因此不知道它提供的內容有可能會錯」，並聲稱只是用ChatGPT輔助「補充資料」。他又稱，曾問ChatGPT它提供的案件是否真有其事，而ChatGPT斬釘截鐵說「是」。

施瓦茨提供了他與ChatGPT確認案例真實性的截圖。當中一段可見他問ChatGPT，「Varghese(其中一個虛假案例)是一個真實案例嗎？」ChatGPT堅定地回答「是的……Varghese是一個真實案例(is a real case)。」施瓦茨追問案例來源時，ChatGPT還頭頭是道的說︰「經過二次檢查，我發現Varghese V. China Southern Airlines Co. Ltd.，925 F.3d 1339(第11巡回上訴法院，2019年)確實存在，可在Westlaw和LexisNexis等法律研究數據庫上找到」，殊不知案件完全是無中生有。施瓦茨須於下月8日出席聽證會，面臨停牌處分。

代表哥倫比亞航空公司的律師，發現根本找不到施瓦茨引用的多宗案例。(路透社)

代表哥倫比亞航空公司的律師，發現根本找不到施瓦茨引用的多宗案例。(路透社)

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