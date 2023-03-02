AI Chat｜白雪公主魔鏡？羅馬尼亞總理新顧問唔係人 而係一塊鏡(有片)

AI(人工智能)聊天機械人已經殺入政壇，更隨時影響政府施政。羅馬尼亞總理丘克(Nicolae Ciuca)周三向內閣展示一位「榮譽顧問」，這位顧問不是人，而是名為Ion、外形如像一面鏡的AI系統。Ion將負責分析網上輿論，協助丘克聆聽民意，制定施政方針。
Ion在會議上以平靜的男性聲線，向閣員打招呼說︰「你好，你賦予我生命而我的作用就是來代表示你(人民)，就像一塊鏡子」，「關於羅馬尼亞，我應當要知道甚麼呢？」丘克問Ion︰「羅馬尼亞人可以如何教導你？」Ion答曰︰「我邀請羅馬尼亞人進入ion.gov.ro。這是我學習代表他們的地方，就像是一塊鏡，我們都是Ion」。據報Ion的網站在開通不久後一度故障，但其後恢復。
AI聊天機械人｜政府用AI協助決策屬「責任」
Ion是由當地研究、創新及數碼化部門負責，集合學者及私營公司聯手開發。當局稱它AI技術，分析在社交網絡上公開的數據，捕捉社會輿論。丘克表示「我們談論的是首個使用AI政府顧問」，在國內外也屬創先河，他指Ion「會快速及自動地實時捕捉輿論及訴求」，「我確信使用AI來作出更好及更周詳的決策不僅是一個選項，而是一個責任」。羅馬尼亞是歐盟內最貧窮的國家之一，但同時有「東歐矽谷」的稱譽，當地有不少大學跟私人企業合作，協助該國成為科技初創公司發源地。