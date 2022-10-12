Airbnb奇聞｜烏龍雙姝住Airbnb 驚見書架後有隱藏空間 竟通向……

住Airbnb最怕貨不對辦，但這間位於英國威爾斯的Airbnb正正因為「沒有貨不對辦」而教住客大吃一驚，究竟發生何事？ 英國本地遊客Grace Grundy及Lulu近日在TikTok講述其難忘經歷，指她們早前租住威爾斯城鎮阿貝拉尼(Aberaeron)一間Airbnb，在check out當日發現客廳內的書架有奇怪的鉸位，好奇心驅使下，二人仔細檢查，結果發現書架竟然打得開……

緩緩拉開書架後，眼前一幕令二人目瞪口呆。原來書架後隱藏一個巨大客廳兼遊戲室，有足球機及鋼琴。片段旋即吸引逾150萬次瀏覽。 難道業主故意封起該個隱藏客廳，不想租客使用？非也。原來該屋在Airbnb網站的廣告，也有刊登該個名為「長穀倉」的大廳照片，亦有說明提供足球機及鋼琴供租客使用，可是卻沒有明確說明該大廳原來隱藏在書架後面！