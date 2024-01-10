AirDrop｜蘋果AirDrop功能 被北京司法局成功破解惹關注

蘋果iPhone及iPad上的分享功能AirDrop，可讓用戶「廣發」圖像及文件等，可在無網絡下發送予同樣使用蘋果裝備、不在通訊錄上的人，相當方便，但有不法之徒或會以意傳送惡意訊息。北京市司法局周一宣布，已破解AirDrop此匿名「隔空投送」傳輸，成功分析出發送者的手機號碼及電郵帳號，並鎖定一宗案件的疑犯。消息引起各界對iPhone功能的關注。

北京市司法局稱，早前有民眾報案指在北京地鐵內，其iPhone接收到一段帶有不當言論的視頻，警方初步調查後指涉及iPhone的AirDrop功能。局方指，由於AirDrop的匿名性和追蹤難度，有部分網民開始仿傚有關行為，令當局須盡快找出發送源頭。