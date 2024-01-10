AirDrop｜蘋果AirDrop功能 被北京司法局成功破解惹關注

蘋果iPhone及iPad上的分享功能AirDrop，可讓用戶「廣發」圖像及文件等，可在無網絡下發送予同樣使用蘋果裝備、不在通訊錄上的人，相當方便，但有不法之徒或會以意傳送惡意訊息。北京市司法局周一宣布，已破解AirDrop此匿名「隔空投送」傳輸，成功分析出發送者的手機號碼及電郵帳號，並鎖定一宗案件的疑犯。消息引起各界對iPhone功能的關注。
北京市司法局稱，早前有民眾報案指在北京地鐵內，其iPhone接收到一段帶有不當言論的視頻，警方初步調查後指涉及iPhone的AirDrop功能。局方指，由於AirDrop的匿名性和追蹤難度，有部分網民開始仿傚有關行為，令當局須盡快找出發送源頭。
AirDrop｜成功破解加密用的「哈希值」
局方稱，鑑於AirDrop毋須上網亦可發送，難以透過常規網絡檢測監管，成為公安機關破案的一大難題，但如今當局委託「北京網神洞鑑司法鑑定所」破解AirDrop。據悉，鑑定所專家通過深度分析iPhone設備日誌及傳輸原理，找出與AirDrop相關的記錄，再發現發放者的設備名、電郵及手機號碼相關字段，當中的手機號碼及電郵字段，以「哈希值」(hash value)形式記錄，而「哈希值」部分字段被隱藏。「哈希值」是指以數學函數創建字符序列，其特點是有高度安全性，是目前加密貨幣的一部分。鑑定所團隊開發技術，能把加密訊息轉換成原始文本，快速鎖定發送者的手機號與郵箱賬號，最終助警方確定多名疑犯。
AirDrop｜內地網民憂當局「說得太仔細」被蘋果堵塞
「北京網神洞鑑司法鑑定所」於2021年6月正式獲得北京市司法局頒發的司法鑑定許可證，目前具備司法鑑定資質的專職鑑定人10名，以及其他工程師人員，成立以來曾受理850宗案件，以公安類客戶和刑事案件佔多數。有內地網民歡迎AirDrop被破解的消息，指「這是關國家安全的大事」另有人擔心當局「說得這麼懂」，蘋果可能很快便推出更新堵塞漏洞。今次並非AirDrop功能在內地引起關注，前年有報道指，在內地抗議人士使用AirDrop向其他iPhone用戶傳播圖像後，蘋果公司在內地限制iPhone上使用AirDrop，把從非聯絡人收取文件的時間上限，由沒有限制改為須在10分鐘內打開。