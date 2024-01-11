Amazon旗下影音串流部門裁員數百人　直播平台Twitch更大削35%人手

根據《彭博社》（Bloomberg）等多家外電綜合報道，亞馬遜近日發給員工一封通知信，當中提到將解僱旗下影音串流Prime Video及米高梅工作室的數百名員工。

新年才剛開始，全球電子商務龍頭亞馬遜（Amazon），就宣布新一波裁員，包括旗下影音串流Prime Video、米高梅（MGM）工作有數百名員工被解雇，另外直播平台圖奇（Twitch）也大裁500多人。

根據《彭博社》（Bloomberg）等多家外電綜合報道，亞馬遜近日發給員工一封通知信，當中提到將解僱旗下影音串流Prime Video及米高梅工作室的數百名員工。

收購9年多來Twitch仍沒獲利

亞馬遜表示，位於美洲的員工於美國時間10日收到通知，其他地區的員工則在周末會陸續收到通知。

同一時間，亞馬遜旗下的直播平台Twitch，總裁丹克蘭西（Dan Clancy）也在 10 日透過官方網誌宣布，Twitch將裁員超過500多名員工，約佔員工總數 35%。

據悉，Twitch每月提供18億小時直播的大型網絡平台，營運成本相當昂貴。內情人士透露，亞馬遜收購 9 年多來，Twitch 仍然沒有獲利，光是2023年Twitch就向直播主支付超過10億美元的費用（約78.2億港元）。