Amazon裁員1.4萬人以AI取代　中國多個部門遭「腰斬」。

亞馬遜（Amazon）近日宣布在全球實施新一輪組織優化，將裁減約1.4萬個企業白領職位，涉及人力資源、雲端、廣告及設備與服務等多個核心部門，是自2022年底以來該公司規模最大的人員結構調整。

據《南方都市報》11月10日報道，記者從亞馬遜剛離職的前員工處獲悉，中國區裁員比例更高，有部門直接減員一半，且管理權限上移至美國。該前員工表示：「上周還在出差拜訪跨境電商的頭部賣家以及跟進平台向稅務機關披露賣家收入事宜，本周初就接到了人力通知，後來發現連通知我們的人力也接到了被裁郵件。」他坦言，雖然之前有耳聞公司的人員優化舉措，但沒想到來得如此集中和迅速。