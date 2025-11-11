Amazon裁員1.4萬人以AI取代　中國多個部門遭「腰斬」。

亞馬遜（Amazon）近日宣布在全球實施新一輪組織優化，將裁減約1.4萬個企業白領職位，涉及人力資源、雲端、廣告及設備與服務等多個核心部門，是自2022年底以來該公司規模最大的人員結構調整。
據《南方都市報》11月10日報道，記者從亞馬遜剛離職的前員工處獲悉，中國區裁員比例更高，有部門直接減員一半，且管理權限上移至美國。該前員工表示：「上周還在出差拜訪跨境電商的頭部賣家以及跟進平台向稅務機關披露賣家收入事宜，本周初就接到了人力通知，後來發現連通知我們的人力也接到了被裁郵件。」他坦言，雖然之前有耳聞公司的人員優化舉措，但沒想到來得如此集中和迅速。
據了解，自2022年以來，亞馬遜已累計裁員超過2.7萬人。此次大規模裁員引發外界關注，亞馬遜人力體驗與技術高級副總裁eth Galetti在致員工信中解釋，此舉是為了聚焦AI轉型及讓組織更敏捷。她表示：「人工智能是自互聯網誕生以來最具變革性的技術，此次裁員旨在通過將資源重新分配到優先領域，讓公司更加強大。」
值得注意的是，亞馬遜2025財年二季度業績表現穩健，淨銷售額達1677億美元，同比增長13%，淨利潤182億美元同比大漲35%。然而，其國際業務增速放緩，2025年一季度僅增長4.9%。
管理7人以下中層 直入裁員名單
據內部員工透露，亞馬遜中國已全面暫停大部分招聘工作，各部門人員預算大幅縮減，中層管理者成為此次裁員的首要調整對象。總部以「人手過多」為由，劃定嚴苛標準，如手下管理員工少於7人的中層，會直接列入裁員名單。此次裁員涉及ESM（賣家管理團隊）、LCS等核心部門，部分團隊甚至整建制解散，其中ESM部門更明確將裁員50%作為目標。
亞馬遜為降低影響，為受波及人員提供90天內部轉崗機會，未匹配新崗位者可獲遣散費、再就業服務及醫療保險等過渡支持。一位已簽字走離職程序的員工表示：「遣散費還是大方給足的。」
