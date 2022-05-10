Andy Warhol夢露肖像以逾15億元成交　創20世紀藝術作品最高拍賣紀錄

美國普普風藝術大師Andy Warhol一幅知名的瑪麗蓮夢露絹印肖像畫《槍擊瑪麗蓮鼠尾草藍色》(Shot Sage Blue Marilyn)周一(9日)在紐約的拍賣會上以高達1.95億美元(約15.31億港元)，創20世紀藝術作品最高拍賣紀錄。

Andy Warhol夢露肖像以逾15億元成交，創20世紀藝術作品最高紀錄。(網上圖片)

《路透社》報道，國際拍賣行佳士得(Christie’s)9日在紐約進行拍賣，Andy Warhol於1964年創造的《槍擊瑪麗蓮鼠尾草藍色》在短短4分鐘之內就成交，最後以1.95億美元(約15.31億港元)成交。 雖然未達拍賣前預測最高的2億美元，仍是刷新20世紀藝術作品最高拍賣紀錄。之前最高價的是藝術大師畢加索(Pablo Picasso)的《阿爾及爾的女人》(Women of Algiers)，在2015年以1.794億美元售出。至於歷來最高價藝術作品則是意大利文藝復興巨匠達文西(Leonardo da Vinci)的油畫《救世主》(Salvator Mundi)，2017年以4.5億美元成交。

Andy Warhol曾說：「一個人不化妝時，看起來讓人最想親吻；瑪麗蓮夢露的雙唇不屬於令人想親吻的嘴唇，但非常適合拍照。」(網上圖片)

Andy Warhol 瑪麗蓮夢露作品共 10 個版本 瑪莉蓮夢露在1962年身亡之後， Andy Warhol才開始創作瑪麗蓮夢露系列，他從雜誌封面取了瑪麗蓮夢露的影像，用機械複製、用絹印的方式來創造色彩，累計共有包括橙色、藍色、鼠尾草藍等10個不同顏色版本的瑪麗蓮夢露。Andy Warhol曾說：「一個人不化妝時，看起來讓人最想親吻；瑪麗蓮夢露的雙唇不屬於令人想親吻的嘴唇，但非常適合拍照。」 佳士得20世紀和21世紀藝術主席Alex Rotter在聲明中表示「《槍擊瑪麗蓮鼠尾草藍色》絕對是美國普普藝術的巔峰之作。這幅作品超越了肖像畫的流派，取代了20世紀的藝術和文化。」