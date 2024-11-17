APEC大合照拜登企後排角落「被羞辱」習近平李家超企前排C位 有一原因(有片)

在秘魯利馬召開的亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議於當地時間16日結束，21個經濟體發表會後宣言，呼籲推進自由貿易。峰會在較早前的領導大合照，被指出現「尷尬」一幕，可見即將卸任的美國總統拜登，站在後排角落位置，而企前排C位(中間位)的東道主秘魯總統博魯阿爾特(Dina Boluarte)身旁的是中國國家主席習近平以及本港特首李家超；有美媒形容是對拜登的「羞辱」(humiliation)。

特朗普2017年企C位

大合照攝於拜登於當地時間周六早上跟習近平會晤之前。保守派美媒《紐約郵報》指，拜登在拍攝大合照時姍姍來遲，之後跟泰國及越南的領袖一起站在後排。報道指，今次APEC峰會這樣排位，其實是依照按國家字母來排序的一般做法，故美國總統排在後排，但據報這做法很少執行，如2017年時任美國總統的特朗普出席在越南舉行的APEC峰會時，兩次大合照均企「C位」(一次前排、一次後排)。