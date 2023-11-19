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國際
2023-11-19 11:15:06

APEC峰會閉幕後發表共同宣言　內容未提以巴衝突及俄烏戰爭

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APEC峰會閉幕後發表共同宣言　內容未提及以巴衝突及俄烏戰爭

在美國三藩市舉行的APEC峰會已經閉幕，會後所發表的共同宣言強調了會議結果，稱「決心提供自由開放的貿易和投資環境」，不過卻沒有提到現在正戰火連天的以巴或俄烏問題。

冀建包容、強大和可持續經濟

APEC峰會是由環太平洋21個國家和地區創建的經濟合作框架，今年在美國三藩市舉行，為期2天。香港時間18日凌晨，美國總統拜登發表閉幕詞，表示：「我們進行了反覆討論，尋找在亞太地區創建包容、強大和可持續經濟的方法」

隨後，APEC峰會也發表了共同宣言，強調了會議成果，並表示：「堅定了我們提供自由、開放、高度透明的貿易和投資環境的決心」。

明年峰會由南美洲的秘魯主辦

另一方面，以色列與伊斯蘭組織哈瑪斯的衝突，以及俄羅斯入侵烏克蘭，都只在美國發表的「主席聲明」中提及。

對於共同宣言中沒有提及入侵烏克蘭問題，拜登政府一位高級官員對媒體表示：「由於俄羅斯也在會議上，因此很難在APEC會議上達成共識。」至於以巴衝突，APEC成員國中有以穆斯林人口為主的印尼和馬來西亞，這些國家無法認同支持以色列國家的立場。

與此同時，今年的APEC峰會也是中美兩國領袖舉行場邊會晤的契機，幾乎全球焦點都集中在習拜會。據悉明年的APEC峰會將由南美洲的秘魯主辦。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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