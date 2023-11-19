APEC峰會閉幕後發表共同宣言　內容未提以巴衝突及俄烏戰爭

在美國三藩市舉行的APEC峰會已經閉幕，會後所發表的共同宣言強調了會議結果，稱「決心提供自由開放的貿易和投資環境」，不過卻沒有提到現在正戰火連天的以巴或俄烏問題。

冀建包容、強大和可持續經濟

APEC峰會是由環太平洋21個國家和地區創建的經濟合作框架，今年在美國三藩市舉行，為期2天。香港時間18日凌晨，美國總統拜登發表閉幕詞，表示：「我們進行了反覆討論，尋找在亞太地區創建包容、強大和可持續經濟的方法」

隨後，APEC峰會也發表了共同宣言，強調了會議成果，並表示：「堅定了我們提供自由、開放、高度透明的貿易和投資環境的決心」。