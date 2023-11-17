APEC｜三藩市被批為「清理市容」驅離露宿者　加州州長坦承為迎接各國領袖

亞太經濟合作會議（APEC）正在美國三藩市舉行，為迎接各國元首到來，當局在會前積極「清理市容」，解決街友、販毒、販賣贓物等街頭亂象。

《路透社》報道，在APEC峰會開幕前的週日，過去數十年來一直作為贓物和露天毒品交易市場的聯合國廣場（United Nations Plaza），變成煥然一新的公園，甚至還能看到舞者充滿活力的在公園內表演，幾乎看不到街友的蹤影。

街友人數佔比為全美城市第3高

加州州長紐森（Gavin Newsom）9日出席活動坦言，地方、州和聯邦領導人近幾個月來致力於美化加州的任務，確實與APEC峰會有關：「我知道很多人在說，他們清理這些地方，是因為有高級的領導人要來。確實如此⋯⋯這就是原因。但我也想讓大家知道，接下來將在其他市區和灣區都看見更多改變。」

三藩市多年來致力於打擊毒品及相關犯罪，解決街友與高房價問題，但成效不彰。根據舊金山當局的統計，該市每10萬居民中就有887人無家可歸，街友人數佔比為全美城市第3高，僅次於鄰近的奧克蘭和洛杉磯。