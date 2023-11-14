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國際
2023-11-14 13:29:42

APEC｜捷克電視台記者遭蒙面賊持槍指頭劫走器材 心痛失掉拍攝檔案

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民眾於APEC峰會期間示威，三藩市警員持槍戒備。(美聯社)

民眾於APEC峰會期間示威，三藩市警員持槍戒備。(美聯社)

亞太經合組織峰會(APEC Summit)正於美國三藩市舉行，捷克電視台採訪隊遭3名持槍匪徒搶劫，被搶走器材，連拍攝的影片和錄音檔案等也全部被盜，令團隊手足無措。三藩市警方周一(13)發聲明表示，正全力調查此案。

APEC 於上周六(11)揭幕，為期一周，三藩市警方動員大批警力維持治安，據《三藩市紀事報》及《三藩市標準報》，捷克電視台兩名記者周日(12)傍晚於三藩市知名獨立書店「城市之光」(City Lights Bookstore)進行拍攝時，遭蒙面匪徒劫走器材。

警方2分鐘內抵達現場

警方接獲報案後，於2分鐘內趕抵現場。捷克記者向警方表示，3名蒙面人下車後持槍指嚇，要他們交出器材。匪徒在警方抵達前已駕車逃去。記者沃斯塔爾(Bohumil Vostal)憶述，「他們走向我的攝影記者(諾塞克，Milan Nosek)，用槍對著他的腹部，並用槍對著我的頭部」。

APEC｜APEC峰會正於美國三藩市舉行。(美聯社) APEC｜親巴勒斯坦組織在APEC峰會期間遊行示威。(美聯社) APEC｜民眾於APEC峰會期間示威。(美聯社) APEC｜民眾於APEC峰會期間集會示威。(美聯社) APEC｜親巴勒斯坦組織在APEC峰會期間遊行示威。(美聯社) APEC｜親巴勒斯坦組織在APEC峰會期間遊行示威。(美聯社) APEC｜民眾於APEC峰會期間遊行示威。(美聯社) APEC｜親巴勒斯坦組織在APEC峰會期間示威，有人在牆上塗鴉。(美聯社) APEC｜民眾於APEC峰會期間遊行示威。(美聯社) APEC｜民眾於APEC峰會期間遊行示威。(美聯社) APEC｜親巴勒斯坦組織在APEC峰會期間遊行示威。(美聯社) APEC｜民眾於APEC峰會期間遊行示威。(美聯社) APEC｜親巴勒斯坦組織在APEC峰會期間遊行示威。(美聯社) APEC｜民眾於APEC峰會期間集會示威。(美聯社) APEC｜民眾於APEC峰會期間遊行示威。(美聯社) APEC｜親巴勒斯坦組織在APEC峰會期間遊行示威。(美聯社) APEC｜會議場地。(美聯社) APEC｜會議場地。(美聯社) APEC｜APEC峰會正於美國三藩市舉行。(美聯社) APEC｜APEC峰會正於美國三藩市舉行。(美聯社) APEC｜會議場地。(美聯社) APEC｜會議場地。(美聯社)

捷克採訪隊：感到崩潰

捷克採訪隊估計財物損失超過1.8萬美元(14萬港元)。沃斯塔爾說，當他看到拍攝的珍貴檔案一併被劫走時，「感到很崩潰」。

三藩市電視台KPIX主播Ryan Yamamoto接受台灣中央社訪問時，表示對事件感到意外，市政府全力整頓治安，卻在全球關注的APEC峰會期間發生這種事件。他說，三藩市媒體平日在外工作時，常會請警察或保安人員一起隨行，以確保採訪安全。近來當地治安逐漸變好，多數情況下算是安全，但治安確實是三藩市的一大問題，建議外國媒體前來採訪時，多加注意周遭環境。

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