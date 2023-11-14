APEC｜捷克電視台記者遭蒙面賊持槍指頭劫走器材 心痛失掉拍攝檔案

亞太經合組織峰會(APEC Summit)正於美國三藩市舉行，捷克電視台採訪隊遭3名持槍匪徒搶劫，被搶走器材，連拍攝的影片和錄音檔案等也全部被盜，令團隊手足無措。三藩市警方周一(13日)發聲明表示，正全力調查此案。

APEC 於上周六(11日)揭幕，為期一周，三藩市警方動員大批警力維持治安，據《三藩市紀事報》及《三藩市標準報》，捷克電視台兩名記者周日(12日)傍晚於三藩市知名獨立書店「城市之光」(City Lights Bookstore)進行拍攝時，遭蒙面匪徒劫走器材。

警方2分鐘內抵達現場

警方接獲報案後，於2分鐘內趕抵現場。捷克記者向警方表示，3名蒙面人下車後持槍指嚇，要他們交出器材。匪徒在警方抵達前已駕車逃去。記者沃斯塔爾(Bohumil Vostal)憶述，「他們走向我的攝影記者(諾塞克，Milan Nosek)，用槍對著他的腹部，並用槍對著我的頭部」。