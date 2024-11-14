APEC｜料受惠一帶一路新碼頭　秘魯皮鞋企業擬增中國進口原材料

APEC 亞太經合組織會議正在秘魯利馬舉行，不少當地企業都與中國有業務往來。

各種鞋類每年總銷售量達到300萬對

秘魯一間由華人創辦的大型皮鞋企業「卡里蒙」集團，集團主席陳金海接受專訪表示，現時連同與其他品牌商標聯乘的各種鞋類，每年總銷售量達到300萬對，其中在秘魯國內廠房每年生產30多萬對自家品牌的皮鞋，主要物料牛皮在利馬的自家廠房生產，其餘大約10%的原材料、例如鞋帶等就是由中國入口。

集團表示，當中國在秘魯的「一帶一路」項目錢凱港碼頭啟用後，將來整體運輸成本會減低，初步估算有空間可以將自來中國的原材料進口量增加一倍；香港與秘魯即將簽署的《自由貿易協定》亦相信能為兩地企業，帶來貿易便利。