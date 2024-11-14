APEC｜料受惠一帶一路新碼頭　秘魯皮鞋企業擬增中國進口原材料

APEC 亞太經合組織會議正在秘魯利馬舉行，不少當地企業都與中國有業務往來。
各種鞋類每年總銷售量達到300萬對
秘魯一間由華人創辦的大型皮鞋企業「卡里蒙」集團，集團主席陳金海接受專訪表示，現時連同與其他品牌商標聯乘的各種鞋類，每年總銷售量達到300萬對，其中在秘魯國內廠房每年生產30多萬對自家品牌的皮鞋，主要物料牛皮在利馬的自家廠房生產，其餘大約10%的原材料、例如鞋帶等就是由中國入口。
集團表示，當中國在秘魯的「一帶一路」項目錢凱港碼頭啟用後，將來整體運輸成本會減低，初步估算有空間可以將自來中國的原材料進口量增加一倍；香港與秘魯即將簽署的《自由貿易協定》亦相信能為兩地企業，帶來貿易便利。
將來會考慮外銷到其他南美洲國家
陳金海認為錢凱港碼頭不單只對他們集團有利，相信對整個秘魯不同行業都可以帶來好處，更多貨物可以經秘魯再轉口到南美洲其他國家。他說集團現時銷售對像是秘魯國內，將來會考慮外銷到其他南美洲國家，至於會否將業務拓展至中國或者亞洲其他國家，要視乎日後的發展情況。
本身是秘魯最大華人團體「中華通惠總局」三名主席之一的陳金海又說，集團現時有600名員工，除了少部分管理層，所有前線員工都是秘魯本地人。新冠疫情時有八、九個月時間都是「零生意、零生產」，但本著「同舟共濟」的華人文化精神，他照樣出糧給大部分員工，推到疫情過去，員工沒有四散，鞋廠的業務亦得以很快恢復。
原文刊登於 香港電台