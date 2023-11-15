APEC｜習近平抵達美國三藩市　陳茂波和耶倫等到機場迎接(有片)

國家主席習近平抵達美國三藩市，出席亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議，並將會與美國總統拜登會晤。習近平步出專機，向在場人士揮手致意，並與到機場迎接的美國財長耶倫(Janet Yellen)、加州州長紐森(Gavin Newsom)及美國駐華大使伯恩斯(Nicholas Burns)等人握手寒暄，其後登上專車離開。代表香港出席會議的財政司司長陳茂波亦有到機場迎接。
接載習近平的車隊由大批警員開路前往他下榻的酒店，沿途有支持者列隊拉起中國國旗歡迎，亦有示威者拉起橫額就西藏等問題示威，有警員將雙方隔開。習近平下榻的酒店一帶保安相當嚴密，大範圍街道實施封路，幾乎每條街道都有加州警察駐守，酒店車道出入口有帆布遮蓋，對出的大型鐵欄全部上鎖，亦不時有警察車隊駛經巡邏。
料習近平於APEC領導人非正式會議上發表重要講話
今次是習近平時隔6年再度到訪美國，亦是中美元首相隔一年再次面對面會晤。外交部之前表示，這次中美元首會晤非常重要，兩國元首將就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及事關世界和平與發展的重大問題，深入溝通。據指，習近平將在APEC領導人非正式會議上發表重要講話，全面闡述中國對深化亞太合作、促進地區和平和世界增長的重要主張。
🇨🇳🇺🇸 | AHORA: El avión con el presidente chino, Xi, aterriza en San Francisco para la cumbre del APEC. pic.twitter.com/W0ri6t6W4j— Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 14, 2023