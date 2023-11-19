APEC｜Rosé@BLACKPINK自覺「永遠做得不夠好」　分享自身經歷盼正視心理健康

美國第一夫人吉爾拜登在當地時間17日舉辦了一場關於心理健康的座談會，作為APEC峰會元首配偶活動的其中之一，南韓天團BLACKPINK的成員Rosé也是出席嘉賓。
Rosé指總會有人加油添醋
根據白宮消息，美國第一夫人吉爾拜登（Jill Biden）17日在加州蘋果總部為參加APEC峰會的各國領導人配偶，舉辦了一場心理健康座談會，她還邀請了BLACKPINK的成員Rosé，請她分享自身經歷。據悉Rosé向來積極推動大眾正視心理健康問題，席間她勇敢地分享了自己的故事以及如何克服，希望能夠幫助到其他人。
Rosé在座談會上談到自己長年在社交媒體上遭到批評，使她感到很脆弱：「我覺得自己永遠做得不夠好，無論我多麼努力，總會有人有自己的觀點，或喜歡加油添醋。這令我有一種孤獨感。」她補充說，無論多麼困難，談論這些事情都很重要：「就像我們進食是為了身體健康一樣，我們需要更多的關注才能保持心理健康。」
南韓第一夫人：冀改善過度競爭造成的問題
美國第一夫人吉爾拜登也表示贊同：「這些問題常常被隱藏、保密或忽視，但只有當我們揭露並誠實地談論時，我們才能開始治癒。」
南韓第一夫人金建希也說：「韓國是一個相當高競爭的社會，我希望通過各種心理健康的推廣，改善過度競爭造成的問題。」她也對Rosé分享自己的經歷表示感謝，並鼓勵Rosé說：「包括BLACKPINK在內的K-pop和韓國文化的全球影響力很大，未來我期待透過音樂和積極的訊息傳達更多情感。」
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