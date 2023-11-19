APEC｜Rosé@BLACKPINK自覺「永遠做得不夠好」 分享自身經歷盼正視心理健康

美國第一夫人吉爾拜登在當地時間17日舉辦了一場關於心理健康的座談會，作為APEC峰會元首配偶活動的其中之一，南韓天團BLACKPINK的成員Rosé也是出席嘉賓。

Rosé指總會有人加油添醋

根據白宮消息，美國第一夫人吉爾拜登（Jill Biden）17日在加州蘋果總部為參加APEC峰會的各國領導人配偶，舉辦了一場心理健康座談會，她還邀請了BLACKPINK的成員Rosé，請她分享自身經歷。據悉Rosé向來積極推動大眾正視心理健康問題，席間她勇敢地分享了自己的故事以及如何克服，希望能夠幫助到其他人。