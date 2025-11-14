Apple x ISSEY MIYAKE iPhone Pocket，被網民恥笑似Deep V「男基尼」。

Apple早前宣布推出與日本精品品牌ISSEY MIYAKE合作的全新iPhone Pocket，設計靈感源自「一塊布」概念，由於其鮮豔色彩及獨特3D針織結構，迅速成為網民嘲諷的焦點，笑指酷似Deep V「男基尼」。

這款名為 「iPhone Pocket」的配件今日於Apple廣東道零售店及官網限量發售。短帶款式零售價1,199元，長帶款為1,799元。許多網友嘲笑價格過高，甚至有人拿它與「襪子」相比，一位 X用戶說：「230美元買一隻剪開的襪子。」知名科技 YouTuber Marques Brownlee 也調侃稱，這是「測試果粉忠誠度的試金石——看看誰會買或為它辯護」。更有人開玩笑地貼出演員Sacha Baron Cohen在電影《波叔出城》(Borat)穿著螢光綠連身泳衣、被謔稱為「男基尼」的照片，諷刺這款包造型相似。不過，亦有網民為Apple辯護，認為高價可能源於與ISSEY MIYAKE的合作，是「向Apple歷史致敬」。