APT｜海底撈員工要跳埋《APT.》網民嘆飲食艱難(有片)｜網上熱話

有據報在馬來西亞海底撈分店拍攝的片段，可見一位笑容甜美的女店員在跳《APT.》。(互聯網)

員工跳舞娛賓是內地火鍋名店海底撈的其中一個賣點，而繼《科目三》大熱之後，據報多地海底撈的員工現已改跳風魔全球、由BLACKPINK的ROSÉ和Bruno Mars合唱的《APT.》。網上流傳新加坡海底撈分店有員工大跳《APT.》娛賓的片段，亦可見據報攝於馬來西亞的分店，亦有美女店員獻技。事實上，海底撈的IG官網亦有上載員工大跳《APT.》的片段。

有網民於本月31日在Facebook上載攝自新加坡克拉碼頭海底撈分店的片段，可見一男一女穿著萬聖節服裝的店員，聞《APT.》落力起舞，場面歡樂。另外一片段則據稱攝於馬來西亞的海底撈分店，可見一名戴著膠手套及穿著制服的美女店員熱情表演，表情及動作均相當到位。

至於海底撈官網亦有至少兩段《APT.》舞，一段可見穿起制服的店員跟熊貓共舞；另一段則是為萬聖節助興。

海底撈店員與時並進大跳目前炙手可熱的《APT.》，引起網民議論，有網民表示欣賞，認為可帶來歡樂，指海底撈賣點就是熱鬧；也有人讚店員跳得不錯。不過也有網民認為店員「搵食艱難」，有人更擅自代入店員指他們笑中其實帶淚。

各地海底撈員工表演跳《APT.》片段︰