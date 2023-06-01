B女出生僅3天便抬頭爬行 母親：這正常嗎？

寶寶初出生頸骨無力，要小心翼翼托著他的頭部。但美國有一名神奇B女，在出生後僅3天還留在醫院，皮膚還未收乾水現褶皺，已經有力抬起頭仔，嘗試向前爬行。B女的母親和外祖母均震驚她的「快速成長」，片段可聽見B女的媽媽問其母「這是正常嗎？」對方回答，「不正常，她只有3天大。」

網民：新冠肺炎疫情後人類演化

網上片段可見BB女Nyilah Daise腹部貼床面，抬起頭仔一隻手伸向前，奮力向前爬行，還發出呀呀聲。其母親Samantha Elizabeth說：「媽媽，她正在爬行！這算是正常嗎？她的頸竟然有力！」她的母親回答，「我的天，她不應該這樣強壯有力」。Elizabeth上載該片段時稱，「仍然不能置信發生這樣的事。」片段吸引逾4,830萬人次觀看，最少有5.5萬個留言。有網民笑稱，新冠肺炎疫情後造成的人類演化，「新冠寶寶發育不同，現在的寶寶品種已不一樣」。也有人擔心可能有健康問題，籲Elizabeth帶女兒去檢查。

不過，不少護士和母親稱這並不罕見，是寶寶出於本能，他們尋找安慰和肚餓找食物；一人留言稱，「我是助產士，我可以肯定沒有不妥，這是自然反應。」一名母親也表示，「為何無人知道？我個個孩子出生時也曾這樣。」另一人說，「我1997年出生的兒子，出世第二天也是這樣。醫生只說恭喜你生了個大力士！哈哈哈。」有人表示，將BB翻轉肚向下，他們都會這樣。Elizabeth在社交網更新女兒的情況，稱Daise出生後第18天首次翻身，躺在她腿上時想站起來。